落語家、初代・林家三平さんの妻でエッセイストの海老名香葉子さんが亡くなり、お別れの会に出席した息子の林家正蔵さんと、二代目・林家三平さん、香葉子さんの長女・美どりさんの夫・峰竜太さんが故人を偲びました。

【写真を見る】【海老名香葉子さん お別れの会】林家正蔵 「立派な女将さんに育ててもらって、林家正蔵は幸せ者」母への思いを語る





正蔵さんは、”12月24日クリスマスイブに旅立ちました。しゃれっ気のある、お袋らしい”と母への思いを語り、香葉子さんの最期は長女の美どりさん、次女の泰葉さん、長男の正蔵さんで、”ジングルベルを歌いながら、ほんとに安らかに目をつぶりました”と、家族で母親を看取ることができたことを明かしました。









さらに、正蔵さんは、母・香葉子さんの人生について、”人に恵まれ、縁に恵まれ…戦争孤児、苦労はいっぱいしてきたと思いますが、その分、皆さんのおかげで92歳、いいエンディングを迎えられたと思います”と、偲びました。



続けて、”小言がうまかったんですよ！叱るとかではなくて、小言がうまかった。だから的を射てたし、ちゃんと目が届く、優しいからこそ言えるんですね。思うからこそ、小言名人でした”と母・香葉子さんのことを語っていました。









そして正蔵さんは、”すんごい人生を生きてきた母親、立派な女将さんに育ててもらって、林家正蔵は幸せ者だと思っております”と、締めくくりました。









【担当：芸能情報ステーション】