波瑠と結婚発表の高杉真宙、今年の抱負は「身体だけ!!鍛える」
俳優の高杉真宙（29）が9日、都内で主演映画『架空の犬と嘘をつく猫』初日舞台あいさつに登壇し、2026年の抱負を語った。高杉は、昨年12月23日に俳優の波瑠（34）との結婚を発表してから初の公の場に登場した。
【集合ショット】素敵！笑顔が輝く高杉真宙＆深川麻衣ら豪華出演陣
高杉は『身体だけ!!鍛える』とフリップで回答。「毎年、“筋トレ”とか、“筋肉隆々”とか書いてたんですけど、毎年書いていてあんまりかなってない（笑）」と苦笑い。さらに以前に「筋肉を増やしたい」と、食事の量を増やして体重を増加させたそうだが「そしたら顔も丸くなって、メークさんとかに注意され始めて…」と告白。「今年の目標は太らずに、身体だけ鍛える」と宣言した。
本作は、寺地はるなの同名小説が原作。脚本を手がけるのは、『浅田家！』で日本アカデミー賞脚本賞を受賞した菅野友恵氏。監督は、『愛に乱暴』で国内外の映画祭を沸かせた森ガキ侑大氏が務めた。
弟の死をきっかけに現実と向き合えなくなった母を中心に、家族それぞれが“不都合な真実”から目をそらし、嘘を重ねながらも共に暮らし続ける羽猫家の約30年の物語。機能不全に陥りながらも、どこか愛おしい家族の姿を、森ガキ監督が繊細なまなざしで描き出す。
舞台あいさつには伊藤万理華（29）、深川麻衣（34）、安藤裕子（48）、向里祐香（35）、安田顕（52）、森ガキ侑大監督も登壇した。
