新潟市東区で1月9日午前、道路が陥没する事故がありました。この陥没によるケガ人はいませんでした。

【氏田陽菜アナウンサー】

「新潟市東区。こちらの道路に直径5mほどの穴が空き、現在、周辺は交通規制が行われています」



1月9日午前11時ごろ、新潟市東区太平で「道路が陥没している」と通行人から警察に通報がありました。



【住民】

「大きな音がドーンとした。何かな、事故かなと思った」





こちらは道路が陥没した瞬間の映像です。トラックが上下に揺れたあと、トラックの後輪部分の道路に穴が空いたことがわかります。通過したのは15tトラックで陥没の衝撃でトラックは走行不能に。ただ、ケガ人はいませんでした。道路の陥没は下水道管の損傷によるもので、陥没した箇所は直径約5m、深さは3mほど。新潟市によりますと、去年1月の埼玉県八潮市の道路陥没後、国は下水道管の緊急点検を指示していましたが、今回、陥没した場所は点検の対象外だったということです。最後に点検を行ったのは5年前で、破損した下水道管は今年取り換える予定だったと言います。新潟市は下水道管を応急復旧した上で1月10日の昼までには陥没箇所に土砂を埋め戻す作業を行う考えです。