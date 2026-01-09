【道路陥没の瞬間】「大きな音がドーンと」あわや…トラック通過時に“道路陥没” その後ろに軽自動車が…衝撃でトラックは走行不能に 新潟・東区
新潟市東区で1月9日午前、道路が陥没する事故がありました。この陥没によるケガ人はいませんでした。
【氏田陽菜アナウンサー】
「新潟市東区。こちらの道路に直径5mほどの穴が空き、現在、周辺は交通規制が行われています」
1月9日午前11時ごろ、新潟市東区太平で「道路が陥没している」と通行人から警察に通報がありました。
【住民】
「大きな音がドーンとした。何かな、事故かなと思った」
通過したのは15tトラックで陥没の衝撃でトラックは走行不能に。ただ、ケガ人はいませんでした。
道路の陥没は下水道管の損傷によるもので、陥没した箇所は直径約5m、深さは3mほど。
新潟市によりますと、去年1月の埼玉県八潮市の道路陥没後、国は下水道管の緊急点検を指示していましたが、今回、陥没した場所は点検の対象外だったということです。
最後に点検を行ったのは5年前で、破損した下水道管は今年取り換える予定だったと言います。
新潟市は下水道管を応急復旧した上で1月10日の昼までには陥没箇所に土砂を埋め戻す作業を行う考えです。