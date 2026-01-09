横浜ＦＭは９日、トーゴ人ＭＦジャン・クルードが、中国の上海海港に期限付き移籍（買い取りオプション付き）することが決定したことを発表した。期限付き移籍期間は２６年１２月３１日まで。

身長１８７センチの大型ボランチは、２４年夏に加入し、２５年シーズンは２１試合に出場していた。クラブを通して、「日頃より温かいご声援をいただき、本当にありがとうございます。これまで支えてくれたすべての皆さん、そしてどんな時も信じ続け、成長を後押ししてくれた最高のファン・サポーターの皆さんに心から感謝しています。

良い時も苦しい時も、常にそばで支えていただきました。この横浜Ｆ・マリノスで過ごした時間は、僕にとってかけがえのない特別なものです。

このたび、期限付き移籍という形で新たなチャレンジに向かうことになりましたが、感謝とリスペクトの気持ちは変わりません。ここで得た経験を糧に、さらに成長した姿で、またこの場所に戻ってこられるように全力で戦ってきます。

これからも変わらぬ応援をよろしくお願いします。本当にありがとうございました」とコメントした。