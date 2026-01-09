ÀîÅÄÍµÈþ¥¢¥Ê¡¡°Ý¿·¤Îà¹ñÊÝÆ¨¤ìá¤ËÅÜ¤ê¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬Î¢ÀÚ¤é¤ì¤¿¡ÄËÜÅö¤Ë¤³¤Î¿Í¤¿¤Á¤À¤±¤Ê¤Î¤«¡×
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÀîÅÄÍµÈþ¤¬£¹Æü¡¢£Á£Â£Ã¥Æ¥ì¥Ó¡Ö£î£å£÷£ó¡¡¤ª¤«¤¨¤ê¡×¤Ë½Ð±é¡£ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÃÏÊýµÄ°÷£´¿Í¤¬°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¡Ö±É¶ÁÏ¢ÌÁ¡×¤ÎÍý»ö¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ñÌ±·ò¹¯ÊÝ¸±ÎÁ¤Î»ÙÊ§¤¤¤«¤éÆ¨¤²¤Æ¤¤¤¿ÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¡Ö¹ñÊÝÆ¨¤ì¡×¤ÏºòÇ¯£±£²·î¡¢ÂçºåÉÜµÄ²ñ¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤¬»ØÅ¦¤·¤¿¤³¤È¤ÇÉ½ÌÌ²½¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢°Ý¿·¤¬Ìó£¸£°£°¿Í¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢Ê¼¸Ë¸©µÄ£²¿Í¤È¿À¸Í»ÔµÄ¡¢Æôºê»ÔµÄ³Æ£±¿Í¤¬±É¶ÁÏ¢ÌÁ¤ÎÍý»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ÈÈ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÊÝ¸±ÎÁ¤Ï¼ýÆþ¤Ë±þ¤¸¤Æ·è¤Þ¤ë¤¬¡¢°Ý¿·¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£´¿Í¤Ï°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¤ÎÍý»ö¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢µÄ°÷Êó½·¤è¤ê¤âÃø¤·¤¯Äã³Û¤ÊÌò°÷Êó½·¤ò´ð½à¤È¤·¤¿¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤·¤«»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£°Ý¿·¤ÎÃæ»Ê¹¨´´»öÄ¹¤Ï¡Ö¹ñÊÝÆ¨¤ì¤ÎÃ¦Ë¡Åª¹Ô°Ù¤ÈÂª¤¨¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤À¡×¤ÈÇ§Äê¤·¡¢½èÊ¬¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀîÅÄ¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤ÊËÜÅö¤Ë¤Á¤ã¤ó¤ÈÆ¯¤¤¤Æ¹ñÌ±·ò¹¯ÊÝ¸±¤À¤Ã¤¿¤ê¼Ò²ñÊÝ¸±¤À¤Ã¤¿¤ê¤ò¤·¤Ã¤«¤êÊ§¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤º¤ì¼«Ê¬¤¬¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤³¤ó¤ÊÈ´¤±·ê¤òÃµ¤·¤Æ¡×¤È¤ÖÁ³¡£¡Ö¤µ¤é¤ËÈ´¤±·ê¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤È¤¤Ë¡Ø¤³¤ì¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¤«¤éÊÑ¤¨¤Ê¤¤ã¡Ù¤ÈÀ¼¤ò¤¢¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¿Í¤¿¤Á¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤½¤ì¤ò¿®¤¸¤Æ¤ß¤ó¤ÊÅêÉ¼¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬Î¢ÀÚ¤é¤ì¤¿µ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÜ¤ê¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡Ãæ»Ê´´»öÄ¹¤Ï¡Ö°Ý¿·¤¬ÁÈ¿¥Åª¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿»ö¼Â¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÀîÅÄ¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤³¤Î¿Í¤¿¤Á¤À¤±¤Ê¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¤½¤³¤â»×¤Ã¤Æ¤¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤Èµ¿¤¤¤ÎÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£