

岡山・香川の天気予報

10日（土）から3連休の後半は、今季最強レベルの寒気が南下します。岡山・香川の寒気のピークは11日（日）になりそうです。寒さ、風、雪、交通機関の乱れに注意が必要です。

10日は前線に向かって暖かい空気が流れ込みます。最高気温は、岡山市は13℃と3月並み、9日（金）よりも5℃前後高くなるところが多い予想です。

ただ、その後前線が通過すると再び冬型の気圧配置となり、強い寒気が南下し、体感が一変。10日の夜から12日（月）にかけて極寒になります。

岡山や高松では日中の最高気温が5℃と前日から大幅に下がる予想です。

11日、12日に成人式を開くところも多いですが、11日は寒さだけでなく雪にも注意が必要です。

ウェザーニューズによりますと、岡山・香川では主に山沿いの地域で11日に大雪になる見込みです。3連休中は多いところで最大30cm、積雪量が増える予想です。

ネクスコ西日本は、大雪の予想を受け高速道路を事前に通行止めにする可能性があるとしています。

またJR四国は強風の影響で瀬戸大橋線で計画運休や運転見合わせなどが発生する可能性があるとしています。最新の交通情報を確認してください。