アジア株 総じて上昇、上海株は反発 アジア株 総じて上昇、上海株は反発

東京時間17:45現在

香港ハンセン指数 26231.79（+82.48 +0.32%）

中国上海総合指数 4120.43（+37.45 +0.92%）

台湾加権指数 30288.96（-71.59 -0.24%）

韓国総合株価指数 4586.32（+33.95 +0.75%）

豪ＡＳＸ２００指数 8717.85（-2.92 -0.03%）

インドＳＥＮＳＥＸ３０種 83581.88（-599.08 -0.71%）



９日のアジア株は総じて上昇。台湾株は小幅続落。株価が高値圏にあることで、利益確定の売りに押された。上海株は反発。１２月の中国消費者物価指数が前年比＋０．８％となり、２年１０か月ぶりの高水準となったことで、デフレ鈍化への期待感などから買い優勢で推移した。



上海総合指数は反発。ソフトウエアメーカーの中科寒武紀科技、金属採掘会社の紫金鉱業集団（ズージン・マイニング・グループ）、衛星通信・放送サービス会社の中国衛通集団、石油大手の中国石油天然気（ペトロチャイナ）、鉱物生産会社の山東黄金礦業、建設機械メーカーの三一重工が買われた。



香港ハンセン指数は小反発。繊維メーカーの申洲国際集団控股、ヘルスケア情報のアリババ・ヘルス・インフォメーション・テクノロジー、不動産会社の恒隆地産（ハンルン・プロパティーズ）が買われる一方で、再生エネルギー製品メーカーの信義光能（シンイー・ソーラー）、不動産開発会社の龍湖集団（ロンフォー・グループ）が売られた。



豪ＡＳＸ２００指数は小反落。ほぼ変わらず。建設資材メーカーのジェームス・ハーディ・インダストリーズ、ドローン検知技術企業のドローンシールド、バイオテクノロジー会社のメソブラストが買われる一方で、医療情報会社のプロ･メディカス、データセンターのネクストディーシー、会計システム会社のゼロが売られた。

