勤務していた高知県土佐市の小学校で児童を盗撮し、不同意わいせつや児童ポルノ禁止法違反などの罪に問われていた元教員の男に対し、高知地裁は1月9日、拘禁刑3年・執行猶予5年の判決を言い渡しました。



不同意わいせつや児童ポルノ禁止法違反などの罪に問われていたのは元宇佐小学校教諭で現在、大阪市に住むアルバイト・島粼光優被告(24)です。



起訴状などによりますと、島粼被告は2025年6月、宇佐小学校の教室で女子児童の下着を引っ張るなどして、児童の下半身をペン型の小型カメラで盗撮したり女子児童が着替えをする学習室に2台のカメラを隠して児童の体を盗撮したとして不同意わいせつや性的姿態等撮影、児童ポルノ禁止法違反の罪に問われていました。



9日に高知地裁で開かれた判決公判で、稲田康史裁判官は「教員という立場を悪用し、自らの性的欲求を満たすために犯行に及び極めて卑劣なものである。被害を受けた児童らの成長への悪影響も懸念され、刑事責任は重い」と指摘。



一方で、更生への意欲があることや前科がない点などを考慮し、保護観察付きの処分が相当として、拘禁刑3年・執行猶予5年の判決を言い渡しました。