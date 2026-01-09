ユーロ圏 １０年債利回り格差 縮小の動き継続、仏６６、伊６４ｂｐ
ユーロ圏 １０年債利回り格差 縮小の動き継続、仏６６、伊６４ｂｐ
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:10時点）（%）
ドイツ 2.86
フランス 3.522（+66）
イタリア 3.497（+64）
スペイン 3.247（+39）
オランダ 2.931（+7）
ギリシャ 3.354（+49）
ポルトガル 3.108（+25）
ベルギー 3.297（+44）
オーストリア 3.068（+21）
アイルランド 2.978（+12）
フィンランド 3.131（+27）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:10時点）（%）
ドイツ 2.86
フランス 3.522（+66）
イタリア 3.497（+64）
スペイン 3.247（+39）
オランダ 2.931（+7）
ギリシャ 3.354（+49）
ポルトガル 3.108（+25）
ベルギー 3.297（+44）
オーストリア 3.068（+21）
アイルランド 2.978（+12）
フィンランド 3.131（+27）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）