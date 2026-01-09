ユーロ圏　１０年債利回り格差　縮小の動き継続、仏６６、伊６４ｂｐ
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:10時点）（%）
ドイツ　　　　2.86
フランス　　　3.522（+66）
イタリア　　　3.497（+64）
スペイン　　　3.247（+39）
オランダ　　　2.931（+7）
ギリシャ　　　3.354（+49）
ポルトガル　　　3.108（+25）
ベルギー　　　3.297（+44）
オーストリア　3.068（+21）
アイルランド　2.978（+12）
フィンランド　3.131（+27）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）