Î©ÀÐÀµ¹¡ÖÃÎ¼±À¸¤«¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¡¡¿·¿Í¸¦½¤²ñ¡¢¥«¥¸¥ÎÌäÂê¤â
¡¡¥×¥íÌîµå¤Î¿·¿Í¸¦½¤²ñ¤¬9Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¤È¤â¤Ë¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÇÆþÃÄ¤·¤¿ºå¿À¤ÎÎ©ÀÐÀµ¹ÆâÌî¼ê¡ÊÁÏ²ÁÂç¡Ë¤ä¥í¥Ã¥Æ¤ÎÀÐ³À¸µµ¤Åê¼ê¡Ê·²ÇÏ¡¦·òÂç¹âºê¹â¡Ë¤é12µåÃÄ¤Î¿·¿ÍÁª¼ê¡¢¿³È½°÷¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¡¢Ê£¿ôµåÃÄ¤ÇÍøÍÑ¼Ô¤¬È½ÌÀ¤·¤ÆÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤ä¥É¡¼¥Ô¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¹ÖµÁ¤ÎÂ¾¡¢ºå¿À¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ç³èÌö¤·¤¿Ç½¸«ÆÆ»Ë¤µ¤ó¤«¤é¥×¥í¤È¤·¤Æ¤Î¿´¹½¤¨¤Ê¤É¤ò¶µ¤ï¤Ã¤¿¡£Î©ÀÐÆâÌî¼ê¤Ï¡ÖÅö»ö¼Ô°Õ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ³Ø¤Ù¤¿¡£ÃÎ¼±¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿É½¾ð¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÀÐ³ÀÅê¼ê¤Ï¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢U¡½18¤ÇÉé¤±¤¿ÊÆ¹ñ¤Ë¥ê¥Ù¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÌÜÉ¸¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£