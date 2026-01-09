TVアニメ『死亡遊戯で飯を食う。』のゲームPV「スクラップビル」と「スクラップビル」のゲームビジュアルが公開され、「スクラップビル」のキャラクター情報と追加キャスト4名が発表された。

本作は、第18回MF文庫Jライトノベル新人賞優秀賞受賞、『このライトノベルがすごい!2024』（宝島社）新作1位を獲得した、鵜飼有志による同名原作をアニメ化したもの。

第2話「Chains of ----」では、新たなゲームが描かれる。月影の差し込む廃ビル、真っ白なワンピース。冷たいコンクリートの上で主人公・幽鬼は目を覚ます。参加者である4人の少女たちは、8回目だというプレイヤー・御城を中心にまとまろうとしていた。「もしかして、みなさん知り合い？」。どこか居心地の悪い幽鬼をよそに、廃ビル探索が始まる。

公開されたのは、新たなゲーム「スクラップビル」の様子をとらえた新PV。あわせて公開された「スクラップビル」ゲームビジュアルでは、幽鬼のほか新たなゲームへの参加者が描かれている。場面写真では「スクラップビル」の壮絶さが伺えるシーンが切り取られている。

また、新キャラクターとして、毛糸を丸岡和佳奈、言葉を若山詩音、智恵を田辺留依、御城を土屋李央がそれぞれ演じることも発表された。（文＝リアルサウンド編集部）