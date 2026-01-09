GK六反勇治が現役引退を決断「大満足な選手生活」18年にはヘディング弾も
藤枝MYFCは9日、GK六反勇治(38)が現役引退を決断したと発表した。
六反は熊本国府高から2006年に福岡に入団。その後、横浜FM、仙台、清水、横浜FC、琉球、藤枝に在籍した。2015年には日本代表にも選出された。
J1通算175試合1得点、J2通算28試合、J3通算5試合、カップ戦通算11試合。J1での1得点は、清水在籍時の18年11月24日の神戸戦で、後半アディショナルタイムにCKを頭で合わせて同点弾を決めた。
クラブを通じ、以下のようなコメントを発表している。
「Jリーグを支えてくださっているファン・サポーターそして企業の皆様、こんにちは。
六反勇治です。
私六反は、昨シーズンをもって20年間の現役生活から引退することを決めました。
2006年にアビスパ福岡に入団以来、横浜Fマリノス、ベガルタ仙台、清水エスパルス、横浜FC、FC琉球、藤枝MYFCと2025シーズンまでの20年間、Jリーグ、そしてたくさんの選手やスタッフの方々にお世話になりました。
1人では決して得ることのできない多くの幸せや成功、挫折や悔しさ、このJリーグでたくさんの人たちの前で色々な経験をさせていただきました。本当にありがとうございます。
これからは、この20年間にJリーグの中で培ったチカラを「サッカー選手・六反勇治」としてではなく、『六反勇治』として社会の中で戦っていきたいと思っております。
まだ38歳で社会の中ではヒヨッコのような立ち位置かも知れませんが、色々な方のチカラをお借りして、皆さんに応援していただけるような仕事をしていきたいと考えております。
唯一心残りがあるとすれば、これまで応援していただいたファン・サポーターの方々に対して、2025シーズン中に引退のお知らせができなかったことです。申し訳ありませんでした。
サッカー選手・六反勇治を、いつでも、どこでも応援してくださり、本当にありがとうございました。
最後になりますが、この2年間、サッカーを続けるために離れ離れの生活を我慢してくれた4人の子ども達、そして何よりワンオペで頑張ってくれた妻には心から感謝しています。本当にありがとう。そしてこれからもよろしくね!
人生はまだまだ続きます。これからもしっかりと歩み、また皆さんにお会いできる日が来ることを楽しみにしております。
本当に本当に、大満足な選手生活を送らせていただき、ありがとうございました。」
