S70

SmallRig Japan株式会社は、ワイヤレスマイク「S70」を1月6日（火）に発売した。直販価格は1万5,090円。発送は1月15日より開始する予定。

S70は、送信機2つとカメラ用受信機1つ、スマホ用受信機1つからなるワイヤレスマイク。

送信機は小型のクリップタイプ。カメラ用受信機は5段階、スマホ用受信機は3段階のゲインコントロールが行なえるほか、3段階のノイズ低減とクリッピング保護機能が利用できる。受信機はパススルー充電をサポートしている。

純正アプリ「SmallGoGo」から9種類のイコライザープリセットが選択可能。プリセットは1980年代から活躍しているサウンドエンジニアのLuca Bignardi氏によって調整されたもので、男女の声に合わせた補正のほか別途歌声特化の調整も用意。このほかバイオリンとギターの弦楽器音、環境音の録音に適したプリセットも使用できる。

送信機用のウインドスクリーン2個が同梱する。

周波数特性：48kHz 最大音圧：120dB S/N比：70dB バッテリ駆動時間（単体）：8時間 バッテリ駆動時間（充電ケース込み）：40時間 外形寸法：97×52×40.4mm 重量：162g