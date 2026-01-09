主要国内証券 先物取引高情報まとめ（1月9日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月9日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 88( 88)
TOPIX先物 3月限 1011( 911)
日経225ミニ 3月限 320( 320)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 3月限 25( 25)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 112( 101)
TOPIX先物 3月限 560( 0)
日経225ミニ 3月限 326( 326)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 3月限 581( 29)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 10( 0)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1130( 876)
6月限 3( 3)
TOPIX先物 3月限 292( 184)
日経225ミニ 2月限 1498( 728)
3月限 63627( 31601)
4月限 23( 11)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 553( 345)
6月限 8( 4)
日経225ミニ 2月限 1514( 1514)
3月限 36861( 18331)
4月限 36( 18)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 78( 78)
日経225ミニ 2月限 103( 103)
3月限 4229( 4229)
4月限 10( 10)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 578( 578)
6月限 5( 5)
TOPIX先物 3月限 13( 13)
日経225ミニ 2月限 199( 199)
3月限 17434( 17434)
4月限 5( 5)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
