　日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月9日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　88(　　　88)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1011(　　 911)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　 320(　　 320)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　　25(　　　25)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 112(　　 101)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 560(　　　 0)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　 326(　　 326)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 581(　　　29)


◯東海東京証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　10(　　　 0)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1130(　　 876)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 3(　　　 3)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 292(　　 184)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　1498(　　 728)
　　　　　 　 　 3月限　　　 63627(　 31601)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　23(　　　11)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 553(　　 345)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 8(　　　 4)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　1514(　　1514)
　　　　　 　 　 3月限　　　 36861(　 18331)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　36(　　　18)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　78(　　　78)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　 103(　　 103)
　　　　　 　 　 3月限　　　　4229(　　4229)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　10(　　　10)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 578(　　 578)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 5(　　　 5)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　　13(　　　13)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　 199(　　 199)
　　　　　 　 　 3月限　　　 17434(　 17434)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　 5(　　　 5)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース