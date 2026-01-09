主要国内証券 先物取引高情報まとめ（1月9日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月9日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 3843( 1705)
TOPIX先物 3月限 5501( 848)
日経225ミニ 3月限 2282( 1984)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 305( 285)
TOPIX先物 3月限 408( 320)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 62( 0)
TOPIX先物 3月限 800( 200)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2854( 554)
TOPIX先物 3月限 697( 697)
日経225ミニ 3月限 5462( 5449)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 358( 358)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 15( 0)
日経225ミニ 3月限 47( 0)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2002( 1446)
6月限 24( 20)
TOPIX先物 3月限 631( 499)
日経225ミニ 2月限 2299( 821)
3月限 68094( 32710)
4月限 25( 7)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 705( 565)
6月限 24( 22)
日経225ミニ 2月限 2607( 1513)
3月限 36181( 18101)
4月限 17( 17)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 9( 9)
日経225ミニ 2月限 265( 265)
3月限 3775( 3775)
4月限 6( 6)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1102( 1102)
6月限 14( 14)
日経225ミニ 2月限 274( 274)
3月限 28509( 28509)
4月限 5( 5)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
