　日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月9日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　3843(　　1705)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　5501(　　 848)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　2282(　　1984)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 305(　　 285)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 408(　　 320)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　62(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 800(　　 200)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　2854(　　 554)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 697(　　 697)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　5462(　　5449)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 358(　　 358)


◯東海東京証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　15(　　　 0)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　　47(　　　 0)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　2002(　　1446)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　24(　　　20)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 631(　　 499)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　2299(　　 821)
　　　　　 　 　 3月限　　　 68094(　 32710)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　25(　　　 7)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 705(　　 565)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　24(　　　22)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　2607(　　1513)
　　　　　 　 　 3月限　　　 36181(　 18101)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　17(　　　17)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　 9(　　　 9)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　 265(　　 265)
　　　　　 　 　 3月限　　　　3775(　　3775)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　 6(　　　 6)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1102(　　1102)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　14(　　　14)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　 274(　　 274)
　　　　　 　 　 3月限　　　 28509(　 28509)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　 5(　　　 5)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

