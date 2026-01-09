　日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月9日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　6820(　　6761)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　54(　　　54)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　9441(　　9341)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　2589(　　2589)
　　　　　 　 　 3月限　　　119209(　119209)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　43(　　　43)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　4128(　　4128)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　35(　　　35)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　8697(　　8697)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　1355(　　1355)
　　　　　 　 　 3月限　　　 59966(　 59966)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　49(　　　49)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　12(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 117(　　　95)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　 370(　　 370)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 521(　　 363)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1729(　　1703)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　3452(　　3442)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 344(　　 344)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1504(　　1504)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　　42(　　　42)
　　　　　 　 　 3月限　　　　7130(　　7130)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 198(　　 198)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 478(　　 470)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　1360(　　1344)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1803(　　1803)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　13(　　　13)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　4508(　　4508)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　　76(　　　76)
　　　　　 　 　 3月限　　　 28102(　 28102)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 146(　　 126)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 348(　　 348)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 544(　　 544)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 115(　　 115)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　93(　　　93)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　　13(　　　13)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　63(　　　63)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 5(　　　 5)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 164(　　 164)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　 120(　　 120)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース