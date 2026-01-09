外国証券 先物取引高情報まとめ（1月9日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月9日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 6820( 6761)
6月限 54( 54)
TOPIX先物 3月限 9441( 9341)
日経225ミニ 2月限 2589( 2589)
3月限 119209( 119209)
4月限 43( 43)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 4128( 4128)
6月限 35( 35)
TOPIX先物 3月限 8697( 8697)
日経225ミニ 2月限 1355( 1355)
3月限 59966( 59966)
4月限 49( 49)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 12( 0)
TOPIX先物 3月限 117( 95)
日経225ミニ 3月限 370( 370)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 521( 363)
TOPIX先物 3月限 1729( 1703)
日経225ミニ 3月限 3452( 3442)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 344( 344)
TOPIX先物 3月限 1504( 1504)
日経225ミニ 2月限 42( 42)
3月限 7130( 7130)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 198( 198)
TOPIX先物 3月限 478( 470)
日経225ミニ 3月限 1360( 1344)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1803( 1803)
6月限 13( 13)
TOPIX先物 3月限 4508( 4508)
日経225ミニ 2月限 76( 76)
3月限 28102( 28102)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 146( 126)
TOPIX先物 3月限 348( 348)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 544( 544)
TOPIX先物 3月限 115( 115)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 93( 93)
TOPIX先物 3月限 13( 13)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 63( 63)
6月限 5( 5)
TOPIX先物 3月限 164( 164)
日経225ミニ 2月限 120( 120)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
