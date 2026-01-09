「日経225オプション」2月限プット手口情報（9日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、9日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2026年2月限・SQ 2月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万1000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 32( 32)
SBI証券 6( 6)
安藤証券 3( 3)
楽天証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯5万1500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 13( 13)
楽天証券 5( 5)
松井証券 3( 3)
インタラクティブ証券 1( 1)
SBI証券 4( 0)
◯5万1875円プット
取引高(立会内)
BNPパリバ証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯5万1125円プット
取引高(立会内)
SBI証券 2( 0)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯5万1000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 32( 32)
SBI証券 6( 6)
安藤証券 3( 3)
楽天証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯5万1500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 13( 13)
楽天証券 5( 5)
松井証券 3( 3)
インタラクティブ証券 1( 1)
SBI証券 4( 0)
◯5万1875円プット
取引高(立会内)
BNPパリバ証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯5万1125円プット
取引高(立会内)
SBI証券 2( 0)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース