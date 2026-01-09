「日経225オプション」2月限プット手口情報（9日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、9日の日中取引における日経225プットオプション（期近2026年2月限・SQ 2月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万1000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 82( 82)
JPモルガン証券 45( 45)
豊証券 43( 43)
ソシエテジェネラル証券 23( 23)
BNPパリバ証券 11( 11)
SBI証券 8( 6)
楽天証券 4( 4)
インタラクティブ証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 2( 2)
マネックス証券 2( 2)
バークレイズ証券 2( 2)
安藤証券 1( 1)
◯5万1125円プット
取引高(立会内)
JPモルガン証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯5万1250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 27( 7)
JPモルガン証券 4( 4)
SBI証券 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
大和証券 20( 0)
◯5万1500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 96( 96)
豊証券 50( 50)
ソシエテジェネラル証券 26( 26)
ビーオブエー証券 25( 25)
BNPパリバ証券 18( 18)
JPモルガン証券 17( 17)
広田証券 9( 9)
松井証券 7( 7)
楽天証券 5( 5)
シティグループ証券 2( 2)
バークレイズ証券 1( 1)
野村証券 600( 0)
SBI証券 2( 0)
◯5万2000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 20( 20)
ソシエテジェネラル証券 13( 13)
ビーオブエー証券 10( 10)
豊証券 10( 10)
SBI証券 7( 7)
JPモルガン証券 7( 7)
バークレイズ証券 1( 1)
◯5万2250円プット
取引高(立会内)
楽天証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
