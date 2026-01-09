　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、9日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2026年2月限・SQ 2月8日）の売買動向は以下の通り。


◯5万3000円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 248(　　48)
みずほ証券　　　　　　　　　　　40(　　40)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　 210(　　10)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　11(　　 9)
ビーオブエー証券　　　　　　　　 5(　　 5)
安藤証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 1(　　 1)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯5万2750円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券　　　　　60(　　60)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　60(　　60)


◯5万2500円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　59(　　59)
ビーオブエー証券　　　　　　　　59(　　59)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 3(　　 3)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 1(　　 1)
インタラクティブ証券　　　　　　 1(　　 1)


◯5万2125円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 3(　　 1)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 1(　　 1)


◯5万2000円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　39(　　39)
フィリップ証券　　　　　　　　　20(　　20)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　17(　　11)
JPモルガン証券　　　　　　　　　 5(　　 5)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 5(　　 5)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 2(　　 2)


◯5万1750円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 3(　　 3)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 3(　　 3)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 1(　　 1)




※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

