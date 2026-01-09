「日経225オプション」2月限コール手口情報（9日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、9日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2026年2月限・SQ 2月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万3000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 248( 48)
みずほ証券 40( 40)
BNPパリバ証券 210( 10)
SBI証券 11( 9)
ビーオブエー証券 5( 5)
安藤証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
楽天証券 1( 1)
◯5万2750円コール
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 60( 60)
ABNクリアリン証券 60( 60)
◯5万2500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 59( 59)
ビーオブエー証券 59( 59)
楽天証券 3( 3)
BNPパリバ証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯5万2125円コール
取引高(立会内)
SBI証券 3( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯5万2000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 39( 39)
フィリップ証券 20( 20)
SBI証券 17( 11)
JPモルガン証券 5( 5)
楽天証券 5( 5)
BNPパリバ証券 2( 2)
◯5万1750円コール
取引高(立会内)
SBI証券 3( 3)
ABNクリアリン証券 3( 3)
楽天証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
