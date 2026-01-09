　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、9日の日中取引における日経225コールオプション（期近2026年2月限・SQ 2月8日）の売買動向は以下の通り。


◯5万3000円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　21(　　21)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　11(　　11)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 7(　　 7)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　16(　　 6)
UBS証券　　　　　　　 　　　　 105(　　 5)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 3(　　 3)
安藤証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
JPモルガン証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
豊証券　　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
モルガンMUFG証券　　　　　　　 100(　　 0)


◯5万2875円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
JPモルガン証券　　　　　　　　　 2(　　 2)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 2(　　 2)


◯5万2750円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　34(　　34)
ビーオブエー証券　　　　　　　　22(　　22)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　14(　　14)
JPモルガン証券　　　　　　　　1489(　　13)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 7(　　 5)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 5(　　 5)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯5万2625円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
JPモルガン証券　　　　　　　　　34(　　 2)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 1(　　 1)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 1(　　 1)


◯5万2500円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 182(　 182)
野村証券　　　　　　　　　　　 105(　 105)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　93(　　33)
豊証券　　　　　　　　　　　　　33(　　33)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　 219(　　19)
ソシエテジェネラル証券　　　　　18(　　18)
JPモルガン証券　　　　　　　　　21(　　11)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 7(　　 7)
フィリップ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯5万2375円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 5(　　 5)
JPモルガン証券　　　　　　　　　52(　　 4)
ゴールドマン証券　　　　　　　　 3(　　 3)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 2(　　 2)


◯5万2250円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　42(　　42)
UBS証券　　　　　　　 　　　　　40(　　40)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 8(　　 8)
JPモルガン証券　　　　　　　　　 7(　　 7)
松井証券　　　　　　　　　　　　 7(　　 7)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 5(　　 5)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯5万2125円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
JPモルガン証券　　　　　　　　　 9(　　 9)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 7(　　 7)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 3(　　 3)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 1(　　 1)


◯5万2000円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)