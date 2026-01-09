「日経225オプション」2月限コール手口情報（9日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、9日の日中取引における日経225コールオプション（期近2026年2月限・SQ 2月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万3000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 21( 21)
BNPパリバ証券 11( 11)
楽天証券 7( 7)
SBI証券 16( 6)
UBS証券 105( 5)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
安藤証券 2( 2)
JPモルガン証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
豊証券 1( 1)
モルガンMUFG証券 100( 0)
◯5万2875円コール
取引高(立会内)
JPモルガン証券 2( 2)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯5万2750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 34( 34)
ビーオブエー証券 22( 22)
BNPパリバ証券 14( 14)
JPモルガン証券 1489( 13)
SBI証券 7( 5)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
楽天証券 1( 1)
◯5万2625円コール
取引高(立会内)
JPモルガン証券 34( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯5万2500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 182( 182)
野村証券 105( 105)
SBI証券 93( 33)
豊証券 33( 33)
BNPパリバ証券 219( 19)
ソシエテジェネラル証券 18( 18)
JPモルガン証券 21( 11)
楽天証券 7( 7)
フィリップ証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万2375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
JPモルガン証券 52( 4)
ゴールドマン証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
◯5万2250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 42( 42)
UBS証券 40( 40)
ソシエテジェネラル証券 8( 8)
JPモルガン証券 7( 7)
松井証券 7( 7)
BNPパリバ証券 5( 5)
楽天証券 1( 1)
◯5万2125円コール
取引高(立会内)
JPモルガン証券 9( 9)
ABNクリアリン証券 7( 7)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
SBI証券 1( 1)
◯5万2000円コール
取引高(立会内)
