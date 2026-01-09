¥®¥¿¥ê¥¹¥ÈSAKI¡¢½é¤Î¼«½öÅÁ¡Ø¥µ¥¥Î¥ª¥È¡£¡ÙÈ¯Çä·èÄê
¥®¥¿¥ê¥¹¥ÈSAKI¤Ë¤è¤ë½é¤Î¼«½öÅÁ¡Ø¥µ¥¥Î¥ª¥È¡£¡Á¥®¥¿¥ê¥¹¥ÈSAKI¼«½öÅÁ¡Á¡Ù¤¬2·î14Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤â¤¦²»³Ú¤ò¼¤á¤è¤¦¡£¥Ð¥ó¥É¤ò¤ä¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤·¡¢¤Ê¤ó¤Ê¤é¥®¥¿¡¼¤òÃÆ¤«¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¡£¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç°ìÇÕ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¨¡¨¡ËÜÊ¸¤è¤ê
¥á¥¸¥ã¡¼¥·¡¼¥ó¤òÊâ¤ß¡¢¼«¤é¤Î¥Ð¥ó¥É¤ÇÆüËÜÉðÆ»´Û¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤¿¥®¥¿¥ê¥¹¥ÈSAKI¡£½çÉ÷ËþÈÁ¤Ë¸«¤¨¤ë¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÎ¢¤Ç¡¢Èà½÷¤Ï¤Ê¤¼²»³Ú¤«¤éÎ¥¤ì¤è¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤«¡£
ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¡¢ÍÄ¾¯´ü¤«¤é³ØÀ¸»þÂå¡¢¥í¥Ã¥¯¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¡¢À»µ²ËâII¤È¤Î¾×·âÅª¤Êî°íð¡¢¥×¥í¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¡¢ÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¯²á¤®¤Æ¤¤¤¯¥Ð¥ó¥É³èÆ°¤ÎÆü¡¹¡¢¤½¤·¤Æ³ëÆ£¤ÈÁªÂò¤ÎÏ¢Â³¤¬¡¢Î¨Ä¾¤Ê¸ÀÍÕ¤ÇÄÖ¤é¤ì¤¿¡£¤Ò¤È¤ê¤Î½÷À¤¬¥½¥í¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¡¢¤½¤ÎÀè¤ËÌÄ¤é¤µ¤ì¤ë¡È²»¡É¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿°ìºý¤È¤·¤ÆÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¡£
´¬Æ¬¤Ë¤Ï¼Ì¿¿²È¡¦Ãæ»³²íÊ¸»£¤ê²¼¤í¤·¤ÎÈþÎï¥«¥é¡¼¥°¥é¥Ó¥¢64¥Ú¡¼¥¸¤ò¼ýÏ¿¡£¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈSAKI¤Î¡ÈÁÇ´é¡É¤¬¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÌÌ¤«¤é¤â¿¼¤¯·¡¤ê²¼¤²¤é¤ì¤¿¡£
¢£¡Ø¥µ¥¥Î¥ª¥È¡£¡Á¥®¥¿¥ê¥¹¥ÈSAKI¼«½öÅÁ¡Á¡Ù
2026Ç¯2·î14ÆüÈ¯Çä
Ãø¼Ô¡§SAKI
B5ÊÑ·¿È½¡¿288ÊÇ¡¿Äê²Á¡§3,500±ß(ÀÇ¹þ)
ISBN¡§978-4-401-65629-5
¡ÚCONTENTS¡Û
▶Chapter_0¡¡²»³Ú¤Ï¤â¤¦¼¤á¤è¤¦
¢¢¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï´èÄ¥¤ì¤Ê¤¤
¢¢¥á¥¸¥ã¡¼¡¦¥Ç¥Ó¥å¡¼15¼þÇ¯¤ÎÇ¯¤Ë
▶Chapter_1¡¡»ä¤Î¸¶ÅÀ
¢¢¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤ªÊì¤µ¤ó¡ª
¢¢Êì¤æ¤º¤ê¤Î»ä
¢¢Äï¤¬ÃÂÀ¸¡ª
¢¢SAKI²È¤È²»³Ú
¢¢»ä¤ÎÍÄÃÕ±àÀ¸³è
▶Chapter_2¡¡Êì¤È¤Î»×¤¤½Ð
¢¢¾®³Ø¹»¼õ¸³
¢¢ÄÌ³Ø1»þ´ÖÈ¾¤Î¾®³Ø¹»¤Ø
¢¢Æâµ¤¤À¤Ã¤¿¾®³ØÀ¸»þÂå
¢¢¥¢¥á¥³¥ßÂç¹¥¤
¢¢¾Íè¤ÎÌ´¤Ï¾®Àâ²È
¢¢SAKI¡¢¥È¥é¥ó¥Ú¥Ã¥È¤ò»Ï¤á¤ë
¢¢SAKI¡¢°Ï¸ë¤ò»Ï¤á¤ë
¢¢Ãæ³Ø¹»¤Ø¤Î¿Ê³Ø
▶Chapter_3¡¡¥í¥Ã¥¯¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤È¤Î½Ð²ñ¤¤
¢¢¿·¤·¤¤³Ø¹»À¸³è
¢¢ÍÎ³Ú¤È¤Î½Ð²ñ¤¤
¢¢¥×¥í¥ì¥¹¤¬¤Ä¤Ê¤²¤¿¥é¥¦¥É¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤ÎÀ¤³¦
¢¢¥¨¥ì¥¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯
¢¢À³Ê¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿Ãæ³Ø¤òÂ´¶È
▶Chapter_4¡¡°Ëâ¤ò´Ñ¤Æ¥¨¥ì¥¤ò»Ï¤á¤ë
¢¢¾×·â¤ÎÀ»µ²Ëâ¶
¢¢Æ´¤ì¤Ï¥¨¡¼¥¹À¶¿åÄ¹´±
¢¢¹â¹»À¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¥é¥¤¥ô¤È¤Ï
¢¢½é¤á¤Æ¤Î¹õ¥ß¥µ¤ÇÎÞ
¢¢À»µ²Ëâ¶¤òÄÌ¤·¤Æ¿Í¤È¤Î¸òÎ®¤âÁý¤¨¤ë
¢¢»ä¤¬»×¤¦¡¢À»µ²Ëâ¶¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È¤³¤í
▶Chapter_5¡¡¥®¥¿¥ê¥¹¥ÈSAKI¡¢ÃÂÀ¸¡ª
¢¢Ãæ³Ø¹»¤È¤Î°ã¤¤
¢¢Ê¸·Ï¼õ¸³ÁÈ
¢¢¤Ä¤¤¤Ë¥¨¥ì¥¡¦¥®¥¿¡¼¡¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¡ª
¢¢¡È¥Ð¥ó¥É¤Î²ÚÉñÂæ¡ÉÊ¸²½º×¡ª
¢¢Âç³Ø¼õ¸³¤Ë¸þ¤±¤Æ
▶Chapter_6¡¡Âç³ØÀ¸³è¤È¥×¥í³èÆ°¤ÎÎ¾Î©
¢¢²Ö¤Î½÷»ÒÂçÀ¸¡ª¡©
¢¢¼ø¶È¤â³Ú¤·¤¤¡ª
¢¢18ºÐ¤Ç¥Ç¥¹¥È¥í¡¼¥º¤Ë²ÃÆþ
¢¢¥¥é¡¼¡¦¥®¥¿¡¼¥º¤È¤Î½Ð²ñ¤¤
¢¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¤È¥ê¥á¥¤¥«¡¼
¢¢Â´¶È´Ö¶á¡ª
▶Chapter_7¡¡¥á¥¿¥ë¡¦¥·¡¼¥ó¤Ø¤Î¿Ê·â¡ª
¢¢¥á¥¢¥ê¡¼²ÃÆþ
¢¢¥á¥¢¥ê¡¼¤Ç¤Î½éºîÉÊ
¢¢¥á¥¢¥ê¡¼¤Ç¤Î½é³¤³°¸ø±é
¢¢ÀìÌç»ï¤Ç½éÃ±ÆÈ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡ª
¢¢¥á¥¸¥ã¡¼¡¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ø¤ÎÆ»
¢¢¥á¥¸¥ã¡¼1st¥¢¥ë¥Ð¥à¤¬È¯Çä
▶Chapter_8¡¡¾å¤êºä¤ÈÌÂ¤¤Æ»
¢¢¥×¥í°Õ¼±
¢¢¥ì¥³¼Ò¤ò°ÜÀÒ¤·¤Æ2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹
¢¢¤Ä¤¤¤ËÀ»µ²Ëâ¶¹½À®°÷¤È»Å»ö¤ÇÍí¤à¡ª
¢¢»öÌ³½ê¤Ø¤Î½êÂ°¤È°ìÈÖÇä¤ì¤¿3rd¥¢¥ë¥Ð¥à
¢¢µÙ¤ß¤Î¤è¤¦¤ÇµÙ¤ß¤Î¤Ê¤¤Æü¡¹
¢¢¿´¤ÎÈèÊÀ
▶Chapter_9¡¡½¸¤Þ¤Ã¤¿5¤Ä¤Îé²
¢¢ÊÂÁö¤ò»Ï¤á¤ë¤Õ¤¿¤Ä¤Î¥Ð¥ó¥É
¢¢¤½¤í¤Ã¤¿5¿Í
¢¢¥Í¥â¥Õ¥£¥é»ÏÆ°¡ª
▶Chapter_10¡¡¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇÊ³Æ®¤¹¤ë¤Õ¤¿¤Ä¤Î¥Ð¥ó¥É
¢¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤Î¥Ð¥ó¥É³èÆ°
¢¢¤Õ¤¿¤Ä¤Î¥Ð¥ó¥É¤ÎÁê¾è¸ú²Ì
¢¢¶²ÉÝ¤Î¥³¥í¥Ê¡¦¥¦¥£¥ë¥¹¡ª
¢¢»öÌ³½ê¤«¤é¤ÎÆÈÎ©¤È³èÆ°µÙ»ß
¢¢¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¤Î¿·¥á¥Ç¥£¥¢
¢¢Æ±»þ¿Ê¹Ô¤À¤Ã¤¿¥Í¥â¥Õ¥£¥é¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à
▶Chapter_11¡¡¥Í¥â¥Õ¥£¥éñÞ¿Ê¡ª
¢¢¥½¥í¡¦¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯
¢¢ÉÔ°Â¤¬Àè¹Ô¤·¤¿¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¤Î¥Û¡¼¥ë¡¦¥é¥¤¥ô
¢¢¥é¥¤¥ôÅöÆü
¢¢¥Æ¥ì¥Ó¤Î±Æ¶Á
¢¢¥Ù¥¯¥È¥ë¤Î°ã¤¦¤Õ¤¿¤Ä¤Î¥é¥¤¥ô
¢¢Ç¯Ä¹¼Ô¤È¤·¤Æ
¢¢ÂÐ¥Ð¥ó¤Ç¤Î³Ø¤Ó
¢¢¤¢¤ï¤ä¤Ã¡ª
¢¢¤Æ¤ó¤ä¤ï¤ó¤ä¤ÎÊÆ¥Õ¥§¥¹
▶Chapter_12¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¢¤µ¤è¤¦¤Ê¤é
¢¢Â¿Ë»¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Î2nd¥¢¥ë¥Ð¥à
¢¢ÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤¬·è¤Þ¤ë
¢¢Æ¬¤ò¤è¤®¤ë¼«¤é¤Îµî½¢
¢¢3rd¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÀ©ºî
¢¢¤¢¤È1¥õ·î
¢¢¤¤¤¶ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ø¡ª
¢¢Ã¦Âà
▶Chapter_13¡¡¤Ò¤È¤ê¤Î¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤È¤È¤·¤Æ
¢¢¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿
¢¢¥½¥í¡¦¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÀÄ¼Ì¿¿
¢¢¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î¤¿¤á
¢¢¤Þ¤¿ÌÀÆü¤«¤é
¢¢¡È²»³Ú¤ò»Å»ö¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡É¤Ë¡¢º£»×¤¦¤³¤È
¢¢»ä¤Î¤Ê¤«¤Î»ä
´¶¼Õ¤ò¤¢¤È¤¬¤¤ËÂå¤¨¤Æ
¢£¡ãSAKI TOUR 2026 PLUVIA¡ä
2·î13Æü(¶â)¡¡Åìµþ¡¦Veats Shibuya
open18:00 / start18:30
2·î21Æü(ÅÚ)¡¡Ê¡²¬¡¦LIVEHOUSE OP¡Çs
open15:00 / start15:30
2·î23Æü(·î/½Ë)¡¡°¦ÃÎ¡¦HeartLand
open15:00 / start15:30
2·î28Æü(ÅÚ)¡¡Âçºå¡¦ÂçºåRUIDO
open15:00 / start15:30
3·î07Æü(ÅÚ)¡¡µÜ¾ë¡¦ÀçÂæROCKATERIA
open15:00 / start15:30
3·î19Æü(ÌÚ)¡¡Åìµþ¡¦SHIBUYA PLEASURE PLEASURE
open18:00 / start18:30
¢§¥Á¥±¥Ã¥È
¡¦ÆÃÅµÉÕ¤VIP¥Á¥±¥Ã¥È \15,000(ÀÇ¹þ¡¿¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ)
¡¡¢¨ÆÃÅµÆâÍÆ¡§Àè¹ÔÆþ¾ì¡¦¥é¥¤¥Ö¸å2¥·¥ç¥Ã¥È»£±Æ¡¦¤ª¸«Á÷¤êÉÕ¤
¡¦ÄÌ¾ï¥Á¥±¥Ã¥È \7,000(ÀÇ¹þ¡¿¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ)
¢¨¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°
¢¨SHIBUYA PLEASURE PLEASURE¸ø±é¤Î¤ßÁ´ÀÊ»ØÄêÀÊ
¢§¥µ¥Ý¡¼¥È¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó
G¡§¤Ï¤Ê(Gacharic Spin)
B¡§¥æ¥Ë¥«¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È(³×Ì¿¥á¥í¥¤¥Ã¥¯)
Dr¡§shuji(ex.Janne Da Arc) ¢¨Åìµþ¡¦Âçºå¡¦µÜ¾ë¸ø±é
Dr¡§Á°ÅÄÍ·Ìî ¢¨Ê¡²¬¡¦°¦ÃÎ¸ø±é
¥¤¡¼¥×¥é¥¹¡§https://eplus.jp/saki-chucky/
