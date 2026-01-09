CharaとYUKIのコラボレーションユニット・Chara+YUKI、新曲「背中にリボン」リリース
CharaとYUKIによるコラボレーションユニット・Chara＋YUKIが、2020年以来となる新曲「背中にリボン」をリリースすることを発表した。また、最新のアーティスト写真も本日公開された。
ニューシングル「背中にリボン」の初回仕様限定盤には、オリジナルステッカーに加えて、2公演限りとなるスペシャルライブ＜Chara＋YUKI LIVE “echo” 2026＞のCD購入者チケット先行抽選受付シリアルナンバーが封入される。2020年に開催が中止されていたこのライブは、2026年5月5日・6日に東京ガーデンシアターにて開催されることが決定している。
あわせて、Chara＋YUKIによるweb RADIOも公開されることが決定。詳細は引き続きオフィシャルサイトをチェックしていただきたい。
◾️「背中にリボン」
2026年2月11日（水）リリース
CD予約リンク：https://erj.lnk.to/P5qUOX
初回仕様限定盤（CDのみ）
ESCL-6199 \1,540（税込）
オリジナルステッカー / CD購入者チケット先行抽選受付シリアルナンバー封入
▼収録内容
背中にリボン
他
◾️＜Chara＋YUKI LIVE “echo” 2026＞
2026年5月5日（火・祝）東京ガーデンシアター
開場18:00／開演 19:00
2026年5月6日（水・振休）東京ガーデンシアター
開場15:00／開演 16:00
お問い合わせ先：ホットスタッフ・プロモーション 050-5211-6077
