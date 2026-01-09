CharaとYUKIによるコラボレーションユニット・Chara＋YUKIが、2020年以来となる新曲「背中にリボン」をリリースすることを発表した。また、最新のアーティスト写真も本日公開された。

ニューシングル「背中にリボン」の初回仕様限定盤には、オリジナルステッカーに加えて、2公演限りとなるスペシャルライブ＜Chara＋YUKI LIVE “echo” 2026＞のCD購入者チケット先行抽選受付シリアルナンバーが封入される。2020年に開催が中止されていたこのライブは、2026年5月5日・6日に東京ガーデンシアターにて開催されることが決定している。

あわせて、Chara＋YUKIによるweb RADIOも公開されることが決定。詳細は引き続きオフィシャルサイトをチェックしていただきたい。

◾️「背中にリボン」 2026年2月11日（水）リリース CD予約リンク：https://erj.lnk.to/P5qUOX 初回仕様限定盤（CDのみ）

ESCL-6199 \1,540（税込）

オリジナルステッカー / CD購入者チケット先行抽選受付シリアルナンバー封入 ▼収録内容

背中にリボン

他

◾️＜Chara＋YUKI LIVE “echo” 2026＞ 2026年5月5日（火・祝）東京ガーデンシアター

開場18:00／開演 19:00 2026年5月6日（水・振休）東京ガーデンシアター

開場15:00／開演 16:00 お問い合わせ先：ホットスタッフ・プロモーション 050-5211-6077