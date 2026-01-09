俳優の高杉真宙（２９）が９日、都内で、主演映画「架空の犬と嘘をつく猫」の初日舞台あいさつに出席した。昨年１２月２３日に俳優の波瑠（３４）との結婚を発表して以来、初の公の場となった。左手の薬指に指輪は着用せず。新婚に浮かれることなく、普段通りに舞台あいさつをこなしていた。

今作を見終わった観客を前に、高杉は「なんか変にドキドキしている。見た皆さんがいると思うと」と背筋を伸ばした。新婚となって初めて迎える正月となったが、「実家の福岡に帰って、ゆっくり家族と過ごしていました。番組を見たり、おせち料理を食べたり。噂に聞くアーティストさんの音楽を聴いた。楽しかったな」と振り返った。

新年の抱負として、フリップに「身体だけ！！鍛える」と回答。その理由を「毎年抱負と言われると、筋トレだの筋肉隆々と書いていたけど、毎年書いていてかなっていない。筋肉を増やしたいなと思って食べていたら、顔も丸くなって、去年にスタイリストさんに注意され始めた。太らずに体だけ鍛える」と答えた。

最後のあいさつは「この映画で家族について、この映画で家族という存在の尊さに触れることができた。愛が伝染すればうれしいです」とコメント。降壇時に「結婚おめでとうございます」と報道陣から祝福され、一礼していた。