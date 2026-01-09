¡ãÝæ»ÖÔ¥ËüÇî2025¡ä¡¢WOWOWÊüÁ÷Á°¤Ë½Ð±é¼Ô¤Î¸«¤É¤³¤í¥³¥á¥ó¥ÈÂè°ìÃÆÅþÃå
2025Ç¯11·î15Æü¤ª¤è¤Ó16Æü¤Î2Æü´Ö¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì9-11¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ãÝæ»ÖÔ¥ËüÇî2025 ¡Á´ØÅìÇú²»¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡Á¡ä¤¬¡¢Á´12»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êWOWOW¤ÇÆÈÀêÊüÁ÷¡¿ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£Æ±¥Õ¥§¥¹½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤è¤ê¡¢¸«¤É¤³¤í¥³¥á¥ó¥ÈÂè°ìÃÆ¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£
¡ãÝæ»ÖÔ¥ËüÇî¡ä¤Ï¡¢¡ÖºÇ¹â¤ÎÃç´Ö¤ò½¸¤á¤Æ¡¢ºÇ¹â¤Î²»³Ú¤òÌÄ¤é¤·¤Æ¡¢ºÇ¹â¤Î»þ´Ö¤òºî¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ýæ»ÖÔ¥ Ô¥Ä¹¡¦°½¾®Ï© æÆ¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ë±þ¤¨¡¢¥í¥Ã¥¯¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¥Ý¥Ã¥×¥¹¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¡¢²ÎÍØ¶Ê¡¢±é²Î¤Ê¤É¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤¿¹ë²Ú½Ð±é¼Ô¤¬½¸·ë¤·¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤È¤Î¿·¤¿¤Ê½Ð²ñ¤¤¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡£¤³¤Î¥Õ¥§¥¹¤Ç¤·¤«¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ë¤«¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤¬º£Ç¯¤â´é¤òÂ·¤¨¤¿ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤ÎÇ®µ¤¤¬¡¢Á¯ÅÙ¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ËWOWOW¤ÇºÆÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡£
°Ê²¼¤Ë¡¢1·î17Æü¤ËÊüÁ÷¡¿ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë½éÆü¸ø±é½Ð±é¼Ô¤Î¸«¤É¤³¤í¥³¥á¥ó¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¡£
¡¡
¡Ú½éÆü¸ø±é½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¸«¤É¤³¤í¥³¥á¥ó¥È¡Û
¡ÖËÜÈÖÄ¾Á°¤Ë1¶ÊÄÉ²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°½¾®Ï© æÆ¤Á¤ã¤ó¤¬¿©¤¤¤Ä¤¯¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é°Æ¤ÎÄê¤Ç¤·¤¿¤Í¡£À§Èó¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¨¡¨¡ASKA
¡ÖÝæ»ÖÔ¥ËüÇî¤Î²ñ¾ì¤¬ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ°ÊÍè½é¤á¤Æ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢
Ýæ»ÖÔ¥ÀèÇÚ¤Î²ñ¾ì¥»¥ì¥¯¥È¤Ï¤¤¤Ä¤âÂç¹¥¤¤Ç¡¢ÂçÊÑ³Ú¤·¤¯¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
¨¡¨¡ÂÇ¼ó¹öÌçÆ±¹¥²ñ
¡Ö²¬ºêÂÎ°é¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥â¥Ã¥µ¥¤ÍÍ¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ëÝæ»ÖÔ¥ËüÇî¡£
MOSSAI¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÉÕÁÓ¿À(¤Ä¤¯¤â¤¬¤ß)¤È¤·¤Æ¤Î¥é¥¤¥Ö¤â¸«¤É¤³¤í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢À§Èó¤½¤Á¤é¤âÃíÌÜ¤·¤Ê¤¬¤é¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¨¡¨¡²¬ºêÂÎ°é
¡Ö¥³¥é¥Ü¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¡¢Ýæ»ÖÔ¥¤«¤é¤¢¤Î¿Í¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡£¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¨¡¨¡OKAMOTO¡ÇS
¡Ö2Æü´Ö¤Ç31ÁÈ¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥È¥Ã¥×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¥È¥Ã¥×¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤ÎÊý¡¹¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤â¤Î¤òÌ¥¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ê¬¤¿¤Á¤â2025Ç¯¤Î1Ç¯´ÖÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¹¤Ù¤Æ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×
¨¡¨¡Ýæ»ÖÔ¥
¡Ö¼ã´³Ã»¤á¤Î¥¤¥ô¥§¥ó¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©
¥¸¥¸¥¤¤Ë¤Ï¤â¤Ã¤Æ¤³¤¤¤À¤è¡£¥¸¥¸¥¤¤ÎÎÏ¤ò¸«¤ë¤¬¤è¤¤¡×
¨¡¨¡À»µ²Ëâ II
¡Ö2024Ç¯¤ÏÝæ»ÖÔ¥·»¤µ¤ó¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥À¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÏÇ°´ê¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¤¤¤¿¤À¤¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
æÆ¤ä¤ó¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤âÁ´ÎÏ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×
¨¡¨¡7ORDER
¡ÖÝæ»ÖÔ¥ËüÇî¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¤¤¤Ä¤âÝæ»ÖÔ¥¤ÈÍí¤ó¤Ç¤Õ¤¶¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤Ê¤ó¤ÈÝæ»ÖÔ¥¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤»¤ó ¾Ð
Ýæ»ÖÔ¥ËüÇî¤ÇËÍ¤¿¤Á¤¬Ç®¤¤¥é¥¤¥Ö¤ò¤ä¤ë¤³¤È¤ÏÄÁ¤·¤¤¤Î¤Ç¤½¤³¤¬¸«¤É¤³¤í¤Ç¤¹¤Í ¾Ð
¤È¤Æ¤â¶½Ê³¤·¤¿¥é¥¤¥Ö¤Ç¤·¤¿¡×
¨¡¨¡10-FEET
¡Ö¥¤¥Ù¥ó¥ÈÄ¾Á°¤ËËÍ¤¿¤Á¤Î³Ú¶Ê¤Î¥µ¥Ö¥¹¥¯¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢
º£²ó¤Î¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Ï¾¼ÏÂ¡¦Ê¿À®À¸¤Þ¤ì¤ÎÊý¤Ë¤Ï²û¤«¤·¤µ¤ò¡¢ÎáÏÂÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÊý¤Ë¤Ï¿·Á¯¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¨¡¨¡20th Century
¡Ö½é¤á¤Æ¤Î½Ð±é¤Ç¤·¤¿¤¬´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
¤É¤¦¤¾¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¨¡¨¡ºÙÀî¤¿¤«¤·
¡Ö¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÝæ»ÖÔ¥¤µ¤ó¤Î³Ú¶Ê¤ò¾¡¼ê¤Ë²Î¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¤µ¤é¤Ë³Ú¶Ê¤ÎÃæ¤Ç¤â¤¢¤ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤½¤Á¤é¤â¸«¤É¤³¤í¤Ç¤¹¡ª¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×
¨¡¨¡¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z
¡Ö¸«¤É¤³¤í¤Ï¡¢¤Õ¤ó¤É¤·¤Ç¤¹¡ª¾Ð¡×
¨¡¨¡Ìø²ÈËÓ ¡õ THE RATBONES
¡Ö½é¤á¤Æ¤ÎÝæ»ÖÔ¥ËüÇî¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥ä¥ó¥°¥¹¥¥Ë¡¼¤é¤·¤µ¤Ï¼é¤ê¤Ä¤Ä¡¢¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤ËÁ´ÎÏ¤ÇÎÉ¤¤¥é¥¤¥Ö¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×
¨¡¨¡¥ä¥ó¥°¥¹¥¥Ë¡¼
¡ÖÆÃÊÌ¤ÊÝæ»ÖÔ¥ËüÇî¤ÇÆÃÊÌ¤ÊROTTENGRAFFTY¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¥¢¥¤¡¼¥ó¡×
¨¡¨¡ROTTENGRAFFTY
¡¡
¢£WOWOWÈÖÁÈ¡ØÝæ»ÖÔ¥ËüÇî2025 ¡Á´ØÅìÇú²»¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡Á¡Ù
▶½éÆü Á°ÊÔ¡§1·î17Æü(ÅÚ)¸á¸å4:00¡Á
▶½éÆü ¸åÊÔ¡§1·î17Æü(ÅÚ)¸á¸å7:00¡Á
▶ÆóÆüÌÜ Á°ÊÔ¡§2·î22Æü(Æü)¸á¸å6:00¡Á
▶ÆóÆüÌÜ ¸åÊÔ¡§2·î22Æü(Æü)¸á¸å9:00¡Á
¢¨³ÆÈÖÁÈÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®½ªÎ»¸å¡Á1¥ö·î´Ö¥¢¡¼¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¤¢¤ê
¡ü½éÆü Á°ÊÔ¡§ASKA¡¢OKAMOTO¡ÆS¡¢¥ä¥ó¥°¥¹¥¥Ë¡¼¡¢10-FEET¡¢7ORDER¡¢Ýæ»ÖÔ¥¡¢ºÙÀî¤¿¤«¤·¡¢Ìø²ÈËÓ ¡õ THE RATBONES
¡ü½éÆü ¸åÊÔ¡§À»µ²Ëâ¶¡¢²¬ºêÂÎ°é¡¢20th Century¡¢ÂÇ¼ó¹öÌçÆ±¹¥²ñ¡¢¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¡¢ROTTENGRAFFTY ¢¨¥¯¥ê¡¼¥×¥Ï¥¤¥×¤ÎÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®Í½Äê¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡üÆóÆüÌÜ Á°ÊÔ¡§BUCK¡çTICK¡¢·¯ÅçÂç¶õ ¹çÁÕ·ÁÂÖ¡¢¥ì¥¥·¡¢Ä¶¤È¤¤á¤♡ÀëÅÁÉô¡¢¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Ü¥ó¥Ð¡¼¡¢¥¸¥å¡¼¥¹¤´¤¯¤´¤¯¶æ³ÚÉô¡¢½©»³Îµ¼¡(¥í¥Ð¡¼¥È)
¡üÆóÆüÌÜ ¸åÊÔ¡§Ýæ»ÖÔ¥¡¢RIP SLYME¡¢NEWS¡¢»äÎ©·ÃÈæ¼÷Ãæ³Ø¡¢Dragon Ash¡¢-¿¿Å·ÃÏ³«ïó½¸ÃÄ-¥¸¥°¥¶¥°¡¢DJ¥À¥¤¥Î¥¸
¡¡
¢£WOWOW¡ØÝæ»ÖÔ¥ËüÇî2025 ¡Á´ØÅìÇú²»¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡Á »ö¸å¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÈÖÁÈ¡Ù
3·îÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®Í½Äê
ÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®½ªÎ»¸å¡Á1¥ö·î´Ö¥¢¡¼¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¤¢¤ê
¢¨Á°²ó¤è¤ê¿·¤¿¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡ãÝæ»ÖÔ¥ËüÇî2025¡ä¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÀøÆþ¡£¹ë²Ú½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤Î¸òÎ®¤ÎÌÏÍÍ¤Ê¤É¤ò¼ý¤á¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÈÖÁÈ¤òWOWOW¤ÇÆÈÀêÊüÁ÷¡¿ÇÛ¿®¡£
¡ü½éÆü½Ð±é¡§¢¨¸Þ½½²»½ç
ASKA¡¢ÂÇ¼ó¹öÌçÆ±¹¥²ñ¡¢²¬ºêÂÎ°é¡¢OKAMOTO¡ÇS¡¢Ýæ»ÖÔ¥¡¢À»µ²Ëâ¶¡¢7ORDER¡¢10-FEET¡¢20th Century¡¢ºÙÀî¤¿¤«¤· ¡ãOPENING CEREMONY ACT¡ä¡¢¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¡¢Ìø²ÈËÓ¡õTHE RATBONES ¡ãWELCOME ACT¡ä¡¢¥ä¥ó¥°¥¹¥¥Ë¡¼¡¢ROTTENGRAFFTY¡¡¢¨¥¯¥ê¡¼¥×¥Ï¥¤¥×¤ÎÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®Í½Äê¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡üÆóÆüÌÜ½Ð±é¡§¢¨¸Þ½½²»½ç
¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¡¢½©»³Îµ¼¡(¥í¥Ð¡¼¥È) ¡ãOPENING CEREMONY ACT¡ä¡¢Ýæ»ÖÔ¥¡¢·¯ÅçÂç¶õ ¹çÁÕ·ÁÂÖ¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Ü¥ó¥Ð¡¼¡¢¥¸¥å¡¼¥¹¤´¤¯¤´¤¯¶æ³ÚÉô¡¢»äÎ©·ÃÈæ¼÷Ãæ³Ø¡¢-¿¿Å·ÃÏ³«ïó½¸ÃÄ-¥¸¥°¥¶¥°¡¢Ä¶¤È¤¤á¤♡ÀëÅÁÉô¡¢DJ¥À¥¤¥Î¥¸ ¡ãWELCOME ACT¡ä¡¢Dragon Ash¡¢NEWS¡¢BUCK¡çTICK¡¢RIP SLYME¡¢¥ì¥¥·
¡¡
