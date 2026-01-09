123人。この数字が何を意味するか、お分かりだろうか。なんと『Live News イット！』（フジテレビ系）のメインキャスター、青井実アナのInstagramのフォロワー数である。

「昨年10月、青井アナは、『はじめまして！青井実です。インスタ始めました』というコメントとともにインスタを開設。プロフィールには『お仕事のご相談などは、DM、または以下へお願い致します』と、公式ホームページのアドレスを記載しています。ところが現在、フォロワーは123人という状態なのです。超大型番組MCとしてはありえない数字ですね」（芸能記者）

青井アナの動向について激震が走ったのは昨年12月。2026年3月をもって『イット！』から降板することが報じられたのだ。

「青井アナは慶應義塾大学卒業で、祖父は百貨店『丸井』の創業者という名門一族の出身。2003年にNHKへ入局し、大阪放送局から出発。東京へ異動後は『英語でしゃべらナイト』や『土曜スタジオパーク』、『ニュースウォッチ9』など、数多くの番組を担当してきました。経歴には輝かしいものがあります」（同前）

転機は2024年2月。21年間勤めたNHKを退職し、フリーアナウンサーとなったのだ。

「その直後の同年4月、青井アナは『イット！』のメインキャスターとして抜擢されたのです。激戦が続く夕方のニュース番組で、鳴り物入りでの就任でしたが、わずか1年でトラブルが勃発。2025年4月、フジテレビは青井アナのコンプライアンス違反を発表したのです。

2024年5月のリハーサル中にスタッフを強く叱責し、同年10月には放送終了直後に速報ニュース対応をめぐってピンマイクをキャスター台の箱に力強く投げ入れたといいます。いわゆるパワハラですね」（スポーツ紙記者）

しかも青井アナは、NHK時代にも失態を犯していた。親族企業から役員報酬を受け取っていたにもかかわらず、上司に許可を得ずにいたのだ。

「『イット！』の後任には榎並大二郎アナと山崎夕貴アナが就くそうです。リニューアルの背景は、視聴率がテレビ東京の『孤独のグルメ』の再放送に抜かれることもあるほど低迷していたのも一因ですが、青井さんのこうした一連の不祥事も影響があったと思われます。SNSのフォロワーの少なさも、やはり報道が響いているでしょうね。顔は売れているので今後も仕事はあると思いますが、何か挽回の手を打たないと『イット』のような大きな仕事を任せられることはないのではないでしょうか」

わずか2年という短期間での退場。3月いっぱいでの降板後、どこを新天地として選ぶのか……。