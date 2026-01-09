くるり、井浦新と水野響心が出演する「Regulus」MV公開決定。静かに心をほどいていく温もりのある映像作品に
くるりが、2月11日に発売するアルバム『儚くも美しき12の変奏』収録楽曲より、「Regulus」のMVをくるりYouTubeチャンネルにてプレミア公開することを発表した。
MVには俳優・井浦新と水野響心が出演しており、映像ディレクター・東市篤憲が監督を務めた。映像では、離婚後、心を閉ざした娘と不器用な父。倒れた父の想いと記憶に触れた娘が、静かに心をほどいていく温もりのある作品になっているという。
楽曲「Regulus」は、Homecomings・畳野彩加をゲストボーカルに迎え、くるり4カ月連続リリース企画の第2弾として発表されたもの。盟友・あらきゆうこ（Dr, Per）、初参加となるBassoon・高島翔大、「潮風のアリア」で印象を残したFrench horn・米崎星奈が演奏に加わっており、挑戦する勇気や、まだ消えていない夢をそっと後押ししてくれる1曲に仕上がったという。
■アルバム『儚くも美しき12の変奏』
2026年2月11日（水）CD発売
2026年3月25日（水）アナログ発売
商品予約：https://lnk.to/Quruli_fyb_CD_Vinyl
配信予約：https://lnk.to/Quruli_TwelveEphemeralVariations
◆生産限定盤（CD +DVD +Tシャツ）
デジパック仕様 価格:\9,900（税込）商品番号 : NMRS - 1001 POS: 4943566314593
※TシャツSIZE : unisex / Lサイズ 素材：コットン100% カラー：Black
サイズ：身丈 約73cm / 身巾 約55cm / 肩巾 約50cm / 袖丈 約24cm
▼CD収録内容
たまにおもうこと
Regulus
金星
瀬戸の内
La Palummella
C’est la vie
oh my baby
はたらくだれかのように
押し花と夢
セコイア
3323
ワンダリング
▼DVD収録内容
・くるり ホールツアー2025 Quruli Voyage 〜くるりと弦楽四重奏〜 @神奈川県⺠ホール
アナーキー・イン・ザ・ムジーク
Remember me
心のなかの悪魔
La Palummella
Liberty & Gravity
・京都音楽博覧会2025Day1&Day2 @梅小路公園
Regulus
ワンダリング
ブレーメン
瀬戸の内
琥珀色の街、上海蟹の朝
ばらの花
宿はなし
◆初回限定盤（CD +DVD）
デジパック仕様 価格:\6,600（税込）商品番号 : NMRS-1002 POS: 4943566314609
◆通常盤（CD only）
価格:\3,500（税込）商品番号 : NMRS-1003 POS:4943566314616
◆アナログ盤 ※3/25発売
2枚組 重量盤 価格:\6,600（税込）商品番号: NMRS-1004 POS: 4943566314593
【DISC 1】
A面
たまにおもうこと
Regulus
金星
B面
瀬戸の内
La Palummella
C’est la vie
【DISC 2】
A面
oh my baby
はたらくだれかのように
押し花と夢
B面
セコイア
3323
ワンダリング
▼CDアルバム先着予約購入者特典
Amazon.co.jp：ハンドタオル
楽天ブックス： アクリルキーホルダー(5cm角)
セブンネット： コンビニエコバッグ
タワーレコード：クリアファイル(A4サイズ)
一般店：オリジナルポスター(A3サイズ)
※アルバム先着予約購入特典は無くなり次第終了となりますのでご了承ください。
※アナログ盤は対象外となりますので、ご了承ください。
▼ツアー会場予約特典
2025年開催会場
・プリントサイン入りジャケットステッカー
(各会場3名様に抽選で直筆メッセージ入り)
■＜くるりツアー25/26 〜夢のさいはて〜＞
2026年 ※終了公演は省略
1月11日（日）福岡・Zepp Fukuoka
開場 17:00／開演 18:00
問い合わせ先：キョードー西日本 TEL 570-09-2424（平日・土曜 11:00〜15:00）http://www.kyodo-west.co.jp
1月18日（日）北海道・Zepp Sapporo
開場 17:00／開演 18:00
問い合わせ先：WESS info@wess.co.jp
1月25日（日）大阪・Zepp Osaka Bayside
開場 17:00／開演 18:00
問い合わせ先：キョードーインフォメーション TEL 0570-200-888（平日・土曜 11:00〜16:00）http://www.kyodo-osaka.co.jp
1月27日（火）愛知・Zepp Nagoya
開場 18:00／開演 19:00
問い合わせ先：JAILHOUSE TEL 052-936-6041(平日 11:00〜15:00）https://www.jailhouse.jp
1月30日（金）東京・Zepp Haneda (TOKYO)
開場 18:00／開演 19:00
1月31日（土）東京・Zepp Haneda (TOKYO)
開場 17:00／開演 18:00
問い合わせ先：HANDS ON ENTERTAINMENT info@handson.gr.jp
◆チケット料金：前売
・ライブハウス公演
⼀般 ￥7,000（D別）
学割 ￥5,000（D別）＊⼤学⽣OK【⼊場時学⽣証提⽰】
・Zepp公演
1Fスタンディング
⼀般 ￥7,500（D別）
学割 ￥5,500（D別）＊⼤学⽣OK【⼊場時学⽣証提⽰】
2F指定席
一般 ￥8,500（D別）
※未就学児童⼊場不可（保護者同伴の場合は可）
※但し指定席の場合は基本的にお⼦様の膝上での鑑賞はお断りさせて頂き、お1⼈様1枚のチケットが必要となります。
▼チケット
ローソンチケット http://l-tike.com
チケットぴあ http://t.pia.jp/
イープラス http://eplus.jp
