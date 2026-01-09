くるりが、2月11日に発売するアルバム『儚くも美しき12の変奏』収録楽曲より、「Regulus」のMVをくるりYouTubeチャンネルにてプレミア公開することを発表した。

MVには俳優・井浦新と水野響心が出演しており、映像ディレクター・東市篤憲が監督を務めた。映像では、離婚後、心を閉ざした娘と不器用な父。倒れた父の想いと記憶に触れた娘が、静かに心をほどいていく温もりのある作品になっているという。

井浦新

水野響心

楽曲「Regulus」は、Homecomings・畳野彩加をゲストボーカルに迎え、くるり4カ月連続リリース企画の第2弾として発表されたもの。盟友・あらきゆうこ（Dr, Per）、初参加となるBassoon・高島翔大、「潮風のアリア」で印象を残したFrench horn・米崎星奈が演奏に加わっており、挑戦する勇気や、まだ消えていない夢をそっと後押ししてくれる1曲に仕上がったという。

■アルバム『儚くも美しき12の変奏』

2026年2月11日（水）CD発売

2026年3月25日（水）アナログ発売 商品予約：https://lnk.to/Quruli_fyb_CD_Vinyl

配信予約：https://lnk.to/Quruli_TwelveEphemeralVariations ◆生産限定盤（CD +DVD +Tシャツ）

商品番号 : NMRS - 1001 POS: 4943566314593

※TシャツSIZE : unisex / Lサイズ 素材：コットン100% カラー：Black

サイズ：身丈 約73cm / 身巾 約55cm / 肩巾 約50cm / 袖丈 約24cm

▼CD収録内容

たまにおもうこと

Regulus

金星

瀬戸の内

La Palummella

C’est la vie

oh my baby

はたらくだれかのように

押し花と夢

セコイア

3323

ワンダリング ▼DVD収録内容

・くるり ホールツアー2025 Quruli Voyage 〜くるりと弦楽四重奏〜 @神奈川県⺠ホール

アナーキー・イン・ザ・ムジーク

Remember me

心のなかの悪魔

La Palummella

Liberty & Gravity ・京都音楽博覧会2025Day1&Day2 @梅小路公園

Regulus

ワンダリング

ブレーメン

瀬戸の内

琥珀色の街、上海蟹の朝

ばらの花

宿はなし ◆初回限定盤（CD +DVD）

商品番号 : NMRS-1002 POS: 4943566314609

商品番号 : NMRS-1003 POS:4943566314616

商品番号: NMRS-1004 POS: 4943566314593

A面

たまにおもうこと

Regulus

金星

B面

瀬戸の内

La Palummella

C’est la vie 【DISC 2】

A面

oh my baby

はたらくだれかのように

押し花と夢

B面

セコイア

3323

ワンダリング ▼CDアルバム先着予約購入者特典

■＜くるりツアー25/26 〜夢のさいはて〜＞ 2026年 ※終了公演は省略

1月11日（日）福岡・Zepp Fukuoka

開場 17:00／開演 18:00

問い合わせ先：キョードー西日本 TEL 570-09-2424（平日・土曜 11:00〜15:00）http://www.kyodo-west.co.jp 1月18日（日）北海道・Zepp Sapporo

開場 17:00／開演 18:00

問い合わせ先：WESS info@wess.co.jp 1月25日（日）大阪・Zepp Osaka Bayside

開場 17:00／開演 18:00

問い合わせ先：キョードーインフォメーション TEL 0570-200-888（平日・土曜 11:00〜16:00）http://www.kyodo-osaka.co.jp 1月27日（火）愛知・Zepp Nagoya

開場 18:00／開演 19:00

問い合わせ先：JAILHOUSE TEL 052-936-6041(平日 11:00〜15:00）https://www.jailhouse.jp 1月30日（金）東京・Zepp Haneda (TOKYO)

開場 18:00／開演 19:00 1月31日（土）東京・Zepp Haneda (TOKYO)

開場 17:00／開演 18:00

問い合わせ先：HANDS ON ENTERTAINMENT info@handson.gr.jp ◆チケット料金：前売

・ライブハウス公演

⼀般 ￥7,000（D別）

学割 ￥5,000（D別）＊⼤学⽣OK【⼊場時学⽣証提⽰】 ・Zepp公演

1Fスタンディング

⼀般 ￥7,500（D別）

学割 ￥5,500（D別）＊⼤学⽣OK【⼊場時学⽣証提⽰】

2F指定席

一般 ￥8,500（D別） ※未就学児童⼊場不可（保護者同伴の場合は可）

