お笑いコンビ・チョコレートプラネットが、「THE FIRST TAKE」の第629回に初出演した。

お笑い芸人がコンビで出演するのは「THE FIRST TAKE」史上初となる。披露する楽曲は、日本テレビ系バラエティー番組「有吉の壁」内で披露されたことで話題になり、“入浴の面倒くささ”に共感する人々が集まるコミュニティ”風呂キャンセル界隈”をテーマとして制作された「FCKY-風呂キャンセル界隈-」だ。レゲエ調でどこか懐かしいサウンドに揺られながら、お湯のように波打つ心の葛藤を表現した、本気の一発撮りをパフォーマンス。

■チョコレートプラネット コメント

ライブ感というか、楽しんでやらせていただきました。風呂キャンセル界隈っていう言葉はネガティブに聞こえると思うんですけど、この曲を聴いてポジティブになってくれれば嬉しいなと。風呂キャンセルしても良いんだって、大丈夫なんだって、そういうポジティブなメッセージを込めて歌わせていただきました。ヤーマン！

