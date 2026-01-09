1月１２日（月・祝）｢３秒聴けば誰でもわかる名曲ベスト１００」第２０弾放送！大月みやこ、島崎和歌子、平子祐希、松村沙友理が名曲の思い出エピソードを語る！

テレ東では、１月１２日（月・祝）よる６時２５分から「３秒聴けば誰でもわかる名曲ベスト１００」第２０弾を放送します。２０１７年の放送開始以来、多くの音楽ファンに親しまれてきた本番組が、今回ついに記念すべき第２０回を迎えます。誰もが一度は耳にしたことのある日本の名曲１００曲を厳選し、たっぷり３時間半にわたってお届けする豪華決定版です！

司会はおなじみ徳光和夫とDAIGO。ゲストには、２０回連続出演となるテリー伊藤をはじめ、大月みやこ、島崎和歌子、平子祐希（アルコ＆ピース）、松村沙友理と個性豊かなメンバーが集結しました。

テレビ東京に眠る秘蔵映像の数々はもちろん、番組でしか見られない徳光和夫と大月みやこによる「今夜は離さない」のスペシャルデュエット、さらにゲストたちの懐かしの歌唱映像など、音楽ファン必見の貴重シーンが満載です。

■ 名曲とともによみがえる、ゲストたちの“忘れられない物語”

これまでにリリースしたシングルは１３０曲以上！⼤月みやこの大ヒット曲や貴重なカバー曲など、秘蔵映像とともに６０年以上の歌手生活を振り返ります。

３０年以上前にアイドルとしてデビューした島崎和歌⼦の当時の貴重な映像も公開︕スカウト時にかけられた“衝撃の⼀⾔”に、スタジオは驚愕！

平⼦祐希（アルコ＆ピース）は、⾟い時に必ず聴くという“⼈⽣を⽀えてくれた曲”を明かし、⾳楽の⼒を感じさせるエピソードを熱く語ります。

松村沙友理は乃木坂４６のオーディションでついていた“あるウソ”を告⽩し、スタジオを沸かせます。



時代を超えて愛され続ける名曲と、ここでしか聞けないゲストたちのエピソード。

思わず口ずさみたくなる楽曲の数々を、ぜひ一緒にお楽しみください！





【歌唱ゲスト】（５０音順）

浦野秀太（OWV）、細川たかし、萬みきお（伊達みきお・サンドウィッチマン）、水森かおり



≪ゲストコメント≫

■テリー伊藤

隣にいる大月みやこさんが、なぜこれほど長く愛されているのかがよくわかりました。歌だけじゃなくて人柄ですよね。

名曲というのは、その人の“魂”が入っているかどうかだと思うんです。今日はそれを強く感じました。



■大月みやこ

メロディーは言葉であり、それが楽譜になって表現できるということ、そして今もこうして聴いていただけることに心から感謝しています。これからも一曲一曲を大切に表現していきたいと、改めて思いました。



■島崎和歌子

今回出てきた名曲を全部知っていることが本当に嬉しかったです。その中に自分の映像も使っていただけてありがたいですし、自分でも知らない映像があって驚きました。名曲１００曲に入るような歌を、これからも歌っていけたらいいなと思いました。



■平子祐希（アルコ＆ピース）

人生の辛い時も嬉しい時も、いつも歌が隣にいて支えてくれていたんだなと改めて感じました。皆さんそれぞれに「人生のBGM」がありますよね。その話を聞くのもすごく楽しかったです。そして今日ずっと聴いていて思ったのは……「スナック行きたいな」でした！



■松村沙友理

自分が生まれる前の映像もたくさん見させていただいたのですが、全部知っている曲ばかりで驚きました。

収録が終わって、今なんだかすごく気分がいいです。今日はぐっすり眠れそうです。

≪番組概要≫

【タイトル】 「３秒聴けば誰でもわかる名曲ベスト１００」

【放送日時】 ２０２６年１月１２日（月・祝）夜６時２５分～９時５４分

【放送局】 テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送

【MC】 徳光和夫 DAIGO

【ゲスト】 テリー伊藤 大月みやこ 島崎和歌子 平子祐希（アルコ＆ピース）松村沙友理

【公式HP】 https://www.tv-tokyo.co.jp/meikyokubest100/