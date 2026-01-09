MUCCの逹瑯とNoGoDの団長がMCを務めるMAVERICK DC GROUP公式番組「音楽情報ライヴ いじくりROCKS！」71回目の放送が、2026年1月16日19時より配信される。

新年初の配信となる今回は、昨年の1月放送でも大きな話題を呼んだ「ヴォーカリスト座談会」の第2弾を敢行。

今回は、メリーのガラ、vistlipの智、RAZORの猟牙、甘い暴力の咲が登場する。ベテランから若手まで、世代を超えてシーンを牽引するヴォーカリスト4名が一堂に会し、ここでしか聞けない「ヴォーカリストの深淵」に迫る濃密なトークを展開していく。

さらに、番組後半のMAVERICK CHANNEL会員限定パートでは、ここでしか見られない特別企画が予定されているとのことだ。

また、YUKKEプロデュースによるコーナー「Mr.JACKが斬る！」には、Leetspeak monstersが登場する。「墓場の街グレイヴタウンに住むモンスターたち」というダークハロウィンコンセプトな彼らにMr.JACKはどう斬りこむのか？ 楽しみにしていてほしい。

■音楽情報ライヴ『いじくりROCKS！』#71 配信日時：2026年1月16日（金）19:00〜

MC：逹瑯（MUCC）

アシスタントMC：団長（NoGoD） ▼ゲスト

ガラ（メリー）

智（vistlip）

猟牙（RAZOR）

咲（甘い暴力） ▼Mr.JACKが斬る！ゲスト

Leetspeak monsters ▼視聴URL

ニコニコ生放送：https://live.nicovideo.jp/watch/lv349580405