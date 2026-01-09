ファミ通＆電撃の攻略本レーベルを対象とした電子書籍フェアが1月9日より開催
【2026新春！ ゲーム関連書籍フェア】 1月9日より開催
・BOOK☆WALKER
KADOKAWA Game Linkageは、「ファミ通の攻略本」、「電撃の攻略本」各レーベルを対象にした「2026新春！ ゲーム関連書籍フェア」をBOOK☆WALKERほか対象の各電子ストアにて1月9日より開催している。
「ゲーム関連書籍フェア」では完全攻略本をはじめ、設定資料集、アートブックなどの電子書籍版が50％オフの特別価格で販売されている。
対象商品には「メタファー：リファンタジオ 公式パーフェクトガイド」、「ヘブンバーンズレッド 公式アートワークス Vol.1」、「ユニコーンオーバーロード 公式設定画集」、「ライザのアトリエ3 ～終わりの錬金術士と秘密の鍵～ 公式ビジュアルコレクション」などがラインナップ
□「2026新春！ ゲーム関連書籍フェア」の特設ページ
フェア開催ストア
・Amazon（Kindleストア）
・DMMブックス
・honto
・Reader Store
・紀伊國屋書店Kinoppy
・ブックライブ
・dブック
・楽天Kobo
・auブックパス
・U-NEXT
・Amebaマンガ
・music.jp
・Apple Books
・Google Play ブックス
