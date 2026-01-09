(P)&(C) BELIFT LAB Inc.

ILLITが、1月13日にデジタル配信する日本2ndデジタルシングル「Sunday Morning」のMVティザーを公開した。

公開された映像では、レトロなレストランに登場したILLITが、先んじてコンセプトフォトで公開された白いブラウスにリボン、黒のジャンパースカートといったクラシカルな制服ルックを着こなし、接客したり、踊ったり、料理を作ったり、様々なシーンを観ることができるという。

「Sunday Morning」は、Mega Shinnosukeが制作に参加しており、誰にも止められない「恋する心の偉大な力」を描いたJ-POPロックスタイルの曲に仕上がったとのこと。

また、本楽曲は2026年1月12日より放送予定のTVアニメ『姫様“拷問”の時間です』第2期のオープンングテーマにも起用されている。本PVで先行公開された音源の一部も各種SNSで順次解禁されている。

◾️TVアニメ『姫様“拷問”の時間です』 ▼第2期放送・配信情報

TOKYO MX 2026年1月12日（月）より毎週月曜日23時30分〜

BS11 2026年1月12日（月）より毎週月曜日23時30分〜

カンテレ 2026年1月18日（日）より毎週日曜日26時24分〜

AT-X 2026年1月13日（火）より毎週火曜日23時30分〜

カンテレ 2026年1月15日（木）より毎週木曜日26時00分〜 ▼配信情報

ABEMAにて地上波同時・WEB最速配信

2026年1月12日（月）より毎週月曜日23時30分〜

※放送・配信日時は変更となる場合がございます。 公式HP：https://himesama-goumon.com

公式X：@himesama_goumon

◾️日本2ndデジタルシングル「Sunday Morning」 配信日：2026年1月13日（火）リリース