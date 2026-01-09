キタニタツヤ、フィーチャリングにBABYMETALを迎えたTVアニメ『地獄楽』第二期OPテーマ「かすかなはな」配信リリース決定＆ジャケ写解禁
キタニタツヤが、BABYMETALをフィーチャリングに迎えた新曲「かすかなはな」を1月12日に配信リリースすることを発表した。また、ジャケット画像も同時に解禁となった。
「かすかなはな」は、2026年1月11日23時45分よりテレ東系他にて放送開始となるTVアニメ『地獄楽』第二期オープニングテーマ。現在、新曲「かすかなはな」が使用されたTVアニメ『地獄楽』第二期の第二弾PVがYouTubeにて公開中。こちらもぜひチェックしてほしい。
◾️キタニタツヤ feat. BABYMETAL「かすかなはな」
2026年1月12日（月・祝）リリース
配信：https://Tatsuya-Kitani.lnk.to/KasukanaHana
※TVアニメ『地獄楽』第二期OPテーマ
◾️TVアニメ『地獄楽』第二期
2026年1月11日（日）23時45分よりテレ東系他にて放送開始
Prime Video / Netflix / Leminoにて配信
▼あらすじ
仙薬の手がかりを求め、島を統べる化物“天仙”の居城に着いた一行。
島からの生還には、もはや死罪人も執行人も関係なく協力が不可欠だった。
一方で、幕府は“山田浅ェ門殊現”を筆頭に神仙郷への追加上陸を命じていた。
そこには、画眉丸と因縁のある石隠れ衆の姿も。
一刻も早く仙薬を見つけて島から脱出しようとする画眉丸たちだったが、彼らの前に天仙たちが立ち塞がる。
仙薬を巡る戦いは“人間”と“天仙”の全面対決に突入する--!!
▼スタッフ
原作：賀来ゆうじ 『地獄楽』（集英社 ジャンプ コミックス刊）
監督：牧田佳織
シリーズ構成：金田一 明
キャラクターデザイン：久木晃嗣
美術監督：東 潤一
色彩設計：末永絢子
撮影監督：十田知香
音楽：出羽良彰
アニメーションプロデューサー：川越 恒
制作：MAPPA
企画：ツインエンジン
原作協力：少年ジャンプ＋編集部
▼キャスト
画眉丸 ：小林千晃
山田浅ェ門佐切 ：花守ゆみり
亜左弔兵衛 ：木村良平
山田浅ェ門桐馬 ：小野賢章
杠 ：高橋李依
山田浅ェ門士遠 ：小林親弘
ヌルガイ ：小市眞琴
民谷巌鉄斎 ：稲田 徹
山田浅ェ門付知 ：市川 蒼
山田浅ェ門殊現 ：鈴木崚汰
山田浅ェ門十禾 ：遊佐浩二
山田浅ェ門清丸 ：内田真礼
山田浅ェ門威鈴 ：大原さやか
メイ ：小原好美
天仙 ：諏訪部順一／甲斐田裕子