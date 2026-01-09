片平里菜が4月1日、10thシングル「愛するたびに」をCDリリースすることが発表となった。シングルとしては9thシングル「予兆」以来、2年8ヶ月ぶりとなる。

同作品には全4曲が収録される。表題曲の「愛するたびに」は、デビューから12年経ち、少し大人になった片平里菜の渾身のラブソングだ。カップリングには、儚く美しい夜を描いた「そんな夜を」、日本各地の民謡の囃子詞(はやしことば) を取り入れたフォークソング「うたのふるさと」、自身の代表曲「女の子は泣かない」のセルフカバー「女の子は泣かない 弾き語り room ver.」を収録。新しい試みや現在までの芯を感じられる仕上がりとなった。

片平里菜はライブを活動の主戦場として、ここ数年で47都道府県を3周した。2025年は自己最多＆最長の13ヶ月73ヶ所のツアー＜風の吹くまま＞を完走。最終地点の沖縄で紡いだ楽曲「夏の祈りのなかで」にはORANGE RANGEのYOHを三線奏者に迎えて配信リリースしている。

■10thシングル「愛するたびに」

2026年4月1日(水)リリース

BCH-0007 1,980円(税込)

※数量限定盤

▼CD収録曲

1.愛するたびに

2.そんな夜を

3.うたのふるさと

4.女の子は泣かない room ver. 2026

