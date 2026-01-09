新ドラマ放送目前『水滸伝』なぜ世代を超えて愛される？ その魅力と現代に通じる一面とは
2月15日放送・配信開始となる織田裕二主演の連続ドラマ『北方謙三 水滸伝』より、この作品に携わるために映像の世界を志したというプロデューサー・大原康明氏が、世代を超えて愛され続ける『水滸伝』の魅力や、現代にも通ずる一面について語るコメントが到着した。
【写真】最新の『水滸伝』もかっこいい！ 『北方謙三 水滸伝』場面写真ギャラリー
壮大なスケールと緻密な人間描写で熱烈な支持を集める、巨匠・北方謙三の小説『水滸伝』。シリーズ累計発行部数1160万部を超える大河小説の金字塔を映像化した本作は、腐敗した世にあらがう“はみ出し者”たちの闘いを、現代にも通じる「理不尽な権力への怒り」や「仲間との絆」とともに描き出すスペクタクル群像劇。主人公・宋江役の織田裕二をはじめ、反町隆史、亀梨和也、満島真之介、波瑠、玉山鉄二、松雪泰子、佐藤浩市ら豪華キャストが集結した。
プロデューサーを務めるWOWOWの大原康明氏は「（作中に）必ずしも完璧な人物はおらず、弱さと強さの両方の側面を持った個性豊かな登場人物たちがとにかく魅力的な作品です。原作でも多くの人々を魅了してやまない、登場人物たちが織り成す人間模様が、この連続ドラマを観てくださる方の心にも届くと嬉しく思います」と語る。
秀でた才能を一切持たない者、賊徒として長らく恐れられてきた者、愛する存在を失い、心に傷を負った者。本作に登場する人物たちは誰しも決して完全無欠ではなく、弱みを持ち、そして世の条理から逸脱した“はぐれ者”たち。しかしそんな彼らが、熱き志を掲げ、時にぶつかり合い、信頼し助け合いながら、激動の世を生き抜いていく物語が、本作の大きな魅力となっている。
こうした熱き人間描写や、日本のドラマとして最大級の規模で撮影された圧倒的なスケール感が観る者の心を打つ本作だが、原作の発行開始は、実に20年以上前にまで遡る。『水滸伝』が世代を超えて支持され続けてきた理由について、大原氏は「小説の中で生きる人物たちが苦悩しながらも前を向いてもがこうとする、とてつもなく生々しい生き様や言葉に、私自身がとても心を揺さぶられました。描かれるエピソードや登場人物たちに年齢・世代を問わず、共感できますし、自分を重ねてしまう方もいらっしゃるかと思います。私は『水滸伝』から、『自分の生きる場所は必ずある』『誰もが、必ず立ち上がれる』というエネルギーを受け取りましたし、こうした生々しい生き様や彼らの言葉こそが、世代を跨いで数多くの人々を魅了し続けているのだと思います」と熱く解説。
そして、「高校時代に作品と出会い、この作品に携わるために映像の世界を志しました」と言葉に力を込める。この物語に心を突き動かされた大原氏が手がける本作には、閉塞感が漂う世の中に対し、仲間と共に声を上げ行動を起こしていく宋江（織田裕二）や晁蓋（反町隆史）らの生き様など、現代を生きる我々にも通ずる部分が多く存在する。
「以前、北方先生に、『時代は変わっても、人の夢の本質は変わらない』という言葉をいただきました。本作は、現代社会とは全く異なる時代・国が舞台ですが、そこで生きるものたちが、何かを変えようともがくエネルギーや前を向こうとする力は、この現代と変わらない不変のものだと思います。理不尽なものとの戦い、想いを継承していくということ、立ち上がるということ、そして何より登場人物たちが描く『夢』。こうしたものは、いつの時代も変わらないのだと思います」。
こう語る大原氏もまた、作品との出会いを経て映像の世界を志し、弛まぬ努力と行動を重ね、ついに『水滸伝』を映像製作する“夢”を実現させた。「本作の企画書をしたためるさいに『未来を切り拓く』という想いを込めました。日曜の夜、このドラマを観て、『明日も頑張ろう』『前を向こう』と、何かを感じ取っていただけたら嬉しいですし、作品をご覧になった方が感じてくださった気持ちは、時代が変わってもずっと心に残ってくれるものであると信じています」と、力強くメッセージを送って締めくくった。
連続ドラマ『北方謙三 水滸伝』は、WOWOW、Leminoにて2月15日より毎週日曜22時放送・配信（全7話）。
