¤Û¤·¤Î¤¢¤48ºÐ¡¢¿Íµ¤¥¿¥ì¥ó¥È¤È¥Ç¡¼¥ÈÊó¹ð¡ÖµîÇ¯¡¢°ËÀªÃ°¤Ç¤Ð¤Ã¤¿¤ê²ñ¤Ã¤Æ¤«¤éÍ·¤Ö¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¤Û¤·¤Î¤¢¤¤¬9Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿Íµ¤¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤Î¡È¥Ç¡¼¥È¡É¤òÊó¹ð¤·¡¢2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Û¤·¤Î¤¢¤48ºÐ¡¢¿åÃå»Ñ¤¬¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡Ö¼ã¤¹¤®¤ë¡×¡Ê10Ëç¡Ë
¡¡2011Ç¯9·î¤Ëµ³¼ê¤Î»°±º¹ÄÀ®¤È·ëº§¡¢2012Ç¯4·î¤Ë¤ÏÂè1»Ò¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤·¤Î¡£Ï¢Æü¡¢È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä¼ã¡¹¤·¤¤¶á±Æ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ºòÇ¯¤Î²Æ¤Ë¤Ï¡ÖµîÇ¯Çã¤Ã¤¿¤Î¤Ë½ÐÈÖ¤¬¤Ê¤¯Ãå¤ì¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¡@toiro__toiro ¤Î¿åÃå¡×¤È¼«¿È¤ÎÃåÍÑ»Ñ¤òÅê¹Æ¡£¡ÖºÇ¹â¡×¡Ö¼ã¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÅ£ÉÕ¤±¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤¬¡Ö¤¢¤µ¤ß¤Á¤ã¤ó¤È¥é¥ó¥Á¥Ç¡¼¥È¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï·§ÀÚ¤¢¤µ¤ß¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡£¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤ÇÈù¾Ð¤ß¤«¤±¤ëÍÍ»Ò¤ä¡¢´ó¤êÅº¤¦»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åê¹Æ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡Ö°ì½ï¤Ë¤ª»Å»ö¤ò¤·¤¿»ö¤¢¤Ã¤¿¤«¤Ê¡©¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¡©¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¡¢µîÇ¯¡¢°ËÀªÃ°¤Ç¤Ð¤Ã¤¿¤ê²ñ¤Ã¤Æ¤«¤éÍ·¤Ö¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÂç¹¥¤¤Ê2¿Í¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãåºÎï¡×¡Ö°¦¤é¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡Ö¤Û¤·¤Î¤¢¤¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@akihoshino_official¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Û¤·¤Î¤¢¤48ºÐ¡¢¿åÃå»Ñ¤¬¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡Ö¼ã¤¹¤®¤ë¡×¡Ê10Ëç¡Ë
¡¡2011Ç¯9·î¤Ëµ³¼ê¤Î»°±º¹ÄÀ®¤È·ëº§¡¢2012Ç¯4·î¤Ë¤ÏÂè1»Ò¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤·¤Î¡£Ï¢Æü¡¢È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä¼ã¡¹¤·¤¤¶á±Æ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ºòÇ¯¤Î²Æ¤Ë¤Ï¡ÖµîÇ¯Çã¤Ã¤¿¤Î¤Ë½ÐÈÖ¤¬¤Ê¤¯Ãå¤ì¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¡@toiro__toiro ¤Î¿åÃå¡×¤È¼«¿È¤ÎÃåÍÑ»Ñ¤òÅê¹Æ¡£¡ÖºÇ¹â¡×¡Ö¼ã¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÅ£ÉÕ¤±¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Åê¹Æ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡Ö°ì½ï¤Ë¤ª»Å»ö¤ò¤·¤¿»ö¤¢¤Ã¤¿¤«¤Ê¡©¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¡©¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¡¢µîÇ¯¡¢°ËÀªÃ°¤Ç¤Ð¤Ã¤¿¤ê²ñ¤Ã¤Æ¤«¤éÍ·¤Ö¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÂç¹¥¤¤Ê2¿Í¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãåºÎï¡×¡Ö°¦¤é¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡Ö¤Û¤·¤Î¤¢¤¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@akihoshino_official¡Ë