身長182cm美女モデル、ミニスカのサンタコスが「スタイル抜群」「可愛すぎ」「お人形さんみたい」
高身長系インフルエンサー、モデル、コスプレイヤーとして活動するミシャが9日までにエックスを更新。美スタイル際立つ姿を披露した。
【写真】身長182cm美人モデルが「スタイル抜群」 「魅力的」な“水着姿”も（17枚）
身長182cmと抜群のスタイルを誇るミシャ。SNSでは美しさあふれる自身の姿を度々投稿している。また、昨年2月には『じっくり聞いタロウ〜スター近況（秘）報告〜』（テレビ東京系）に出演。「デカ女」ブームでフォロワー急増したことについて語っていた。
今回は、ミニスカートのサンタコス姿を披露。ショート丈のトップスからウエストをあらわにしつつ、ミニスカートからの美脚で魅せた。ファンからは「スタイル抜群」「可愛すぎ」「お人形さんみたい」などの声が集まっている。
■ミシャ
ミシャという名前は本名ではなく活動名。年齢は非公開。身長は182cm。父がカナダ人で195センチ、日本人の母は165センチ、弟は186センチ。足のサイズは25cm。生まれも育ちも日本。高身長で良かったことは、人に覚えてもらえること、損したことは、着れる服がないことだと自身のYoutubeで語っている。
引用：「ミシャ」エックス（@_misha_182_）、インスタグラム（@_misha_182_）
【写真】身長182cm美人モデルが「スタイル抜群」 「魅力的」な“水着姿”も（17枚）
身長182cmと抜群のスタイルを誇るミシャ。SNSでは美しさあふれる自身の姿を度々投稿している。また、昨年2月には『じっくり聞いタロウ〜スター近況（秘）報告〜』（テレビ東京系）に出演。「デカ女」ブームでフォロワー急増したことについて語っていた。
■ミシャ
ミシャという名前は本名ではなく活動名。年齢は非公開。身長は182cm。父がカナダ人で195センチ、日本人の母は165センチ、弟は186センチ。足のサイズは25cm。生まれも育ちも日本。高身長で良かったことは、人に覚えてもらえること、損したことは、着れる服がないことだと自身のYoutubeで語っている。
引用：「ミシャ」エックス（@_misha_182_）、インスタグラム（@_misha_182_）