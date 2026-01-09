「ジャンプ＋」発ラブコメディ『正反対な君と僕』、主人公のクラスの担任役で佐久間宣行の出演決定
1月11日放送スタートのアニメ『正反対な君と僕』（MBS・TBS系／毎週日曜17時）より、主人公・鈴木のクラス担任役をテレビプロデューサーの佐久間宣行が務めることが発表。あわせて、佐久間のインタビュー映像も到着した。
【動画】『正反対な君と僕』に出演する佐久間宣行のインタビュー映像
原作は、累計発行部数160万部（電子版を含む）を超え、数多くの漫画賞を受賞した人気コミック（著：阿賀沢紅茶）。いつも元気いっぱいだけど周りの目を気にしてしまう女子・鈴木と、物静かだけど自分の意見をしっかり言える男子・谷。正反対な2人がお互いを尊重し、ゆっくりと理解を深めていく姿と、友人たちとの学校生活を描くラブコメディだ。
このたび、物語の舞台となる高校で、主人公・鈴木と谷のクラスを受け持つ担任教師のキャストが発表された。生徒に干渉しすぎず、友達のような距離感で親しまれる教師を、原作ファンでもあるテレビプロデューサーの佐久間宣行が演じる。
あわせて解禁されたインタビュー映像では、出演オファーを受けた際の心境やお気に入りのキャラクター、アフレコを体験した感想に加え、佐久間によるアフレコの模様も収められている。鈴木と谷の学園生活をより楽しく彩る担任教師の存在に注目したい。
アニメ『正反対な君と僕』は、MBS・TBS系にて1月11日より毎週日曜17時放送。ABEMA、Prime Videoにて毎週日曜17時30分最速配信。
