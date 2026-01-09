¾±»Ê¹ÀÊ¿¡¢1·î16ÆüÊüÁ÷¡Ø¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óX¡Ê¥¯¥í¥¹¡Ë¡Ù¤Ç¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÃ´Åö¡Ö¤¿¤À¤¿¤À´¶ÌµÎÌ¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¾±»Ê¹ÀÊ¿¤¬¡¢1·î16ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óX¡Ê¥¯¥í¥¹¡Ë¡Ù¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ë¤Ç¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò½é¤á¤ÆÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾±»Ê¹ÀÊ¿¤ÎÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤»£¤ê²¼¤í¤·¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¾±»Ê¹ÀÊ¿¤Ï¥ª¥¹¥«¡¼¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó½êÂ°¤ÎÇÐÍ¥¡£¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô¡Ù¤ä¡Ø40¤Þ¤Ç¤Ë¤·¤¿¤¤10¤Î¤³¤È¡Ù¤Ê¤ÉÏÃÂêºî¤Ø¤Î½Ð±é¤Ç¿Íµ¤¤¬µÞ¾å¾º¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2025Ç¯7·î´ü¤Î¡Ö¥É¥é¥Þ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¡×¤Ç½õ±éÃËÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2025Ç¯²¼È¾´ü¤Î¡ÖViVi¹ñÊõµé¥¤¥±¥á¥ó¥é¥ó¥¥ó¥°¡×NOWÉôÌç¤Ë½éÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ìö¿Ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¡¢½é¤È¤Ê¤ë¡Ø¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óX¡Ù¤Ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤À¡£
¡¡¾±»Ê¤Ï¡Ö³ØÀ¸»þÂå¡¢JK¤¬Áª¤Ö¹¥¤¤Ê¥é¥¸¥ª¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤³¤È¡Ø¿ûÅÄ¾Úö¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡Ù¤òÄ°¤ÅÝ¤·¤¿»ä¡¢¤¿¤À¤¿¤À´¶ÌµÎÌ¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£·îÍË¥¨¥ó¥¿¥á¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Ç³Ø¤ó¤À¤³¤È¤òÍ§Ã£¤ËÏÃ¤·¤Æ¤â¡¢Í·µº²¦¤ä¥Æ¥Ë¥¹¤Î²¦»ÒÍÍ¤ÎÌÌÇò¤µ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Û¤Ü¶¦´¶¤âÆ±Ä´¤â¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿²áµî¤¬²û¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Ä°¤½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¡ØÀµÄ¾ÆâÍÆ¤¢¤ó¤Þ¤ê³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤±¤ÉÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ê¡Ù¤È¤Ê¤ì¤ë¤Î¤¬¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Î¤Ê¤Ë¤è¤ê¤ÎÌ¥ÎÏ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°¸ý¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£»ä¤â¤½¤ó¤Ê»þ´Ö¤ò³§ÍÍ¤È²á¤´¤»¤¿¤é¤Èº£¤«¤é¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ø¾±»Ê¹ÀÊ¿¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óX¡Ù¤Ï¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Ë¤Æ1·î16Æü24»þÊüÁ÷¡£
