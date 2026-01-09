髪型変えたいけど、失敗したくない【40・50代】へ →「控えめウルフ」猛プーーッシュ♡

注目度の高い「ウルフヘア」に興味はあるけれど、やりすぎ感が心配……。そんなときは、レイヤーの入れ方や毛先の動きを調整して、上品かつ今っぽさを添えた「控えめウルフ」がおすすめです。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、ボブベースで挑戦しやすく、日常になじみやすい控えめウルフをご紹介します。

初心者さんにおすすめのプチウルフボブ

くすみベージュを合わせたプチウルフボブ。ストレートタッチで、トップは毛先を内側へ入れて丸みを作り、首元で自然なくびれを出しています。ベースは軽めに外ハネさせ、サイドはやや短めにカット。ウルフ特有の段差は控えめなので、上品で軽やかな印象に。ボブから少し変化が欲しい人も取り入れやすいバランスです。

スモーキートパーズの切りっぱなしレイヤー

トップはカットで丸みを持たせつつ、ベースはタイトにぷつっとしたラインを残しています。暗めのカラーにも柔らかさを加え、毛先をほんの少し外へ動きをつけるだけで、モードな中に抜け感が生まれる仕上がりに。ウルフ感が強く出すぎず、大人っぽさをキープできそうです。

小顔見えが狙えるネオウルフ

ネオウルフは、従来のウルフよりレイヤーを抑え、ひし形シルエットで柔らかく仕上げたスタイルです。今回ご紹介するスタイルのベースはやや軽めながら、削ぎすぎず丸みを残しているため、エッジィな雰囲気はセーブ。メリハリあるシルエットが小顔見えも引き寄せてくれそうです。

ピンクベージュのフェミニンウルフ

透明感のあるピンクベージュを使ったウルフっぽレイヤー。全体にレイヤーを入れつつ、トップは内側へ、ベースは外側へワンカールさせた動きのある仕上がりです。毛束の間に空気感が生まれ、軽やかでフェミニンな印象に。ウルフ感は控えめなので、華やかさを足したい人にもなじみやすいスタイルです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kitadani_koujiro様、@nico_saki.0420様、@t.ikeda214様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里