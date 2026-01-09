B’zが最新アルバム『FYOP』を掲げて、約7年ぶりとなるドームツアー＜B’z LIVE-GYM 2025 -FYOP-＞を開催した。2025年夏の療養から完全回復した松本孝弘は、11月15日・16日のバンテリンドーム ナゴヤを皮切りに、11月29日・30日のみずほPayPayドーム福岡、12月6日・7日の東京ドーム、12月20日・21日の京セラドーム大阪まで、全4都市8公演で素晴らしいギタープレイを披露した。

先ごろ公開したライブレポートに続いて、ここでは東京ドーム公演当日に機材取材を敢行した松本孝弘のサウンドシステムの全貌をご紹介したい。まずは全10本がセットされていたギターから。

◆ ◆ ◆

【GUITAR編】

Gibson / 50th Anniversary 1958 Korina Flying V 2008 #8-8163

＜B’z LIVE-GYM 2015 -EPIC NIGHT-＞で初登場し、以降、松本孝弘が愛用しているギブソン製フライングV。本機はフライングVのリリース50周年を記念して2008年に全世界100本限定で復刻されたものだ。コリーナ材のボディー＆ネックをはじめ、ヘッドにあしらわれた立体タイプのGibsonロゴ、弦裏通しのV型プレートやゴールドのハードウェア、1列に配されたコントロール類など、’58年製Vの特徴的な仕様が忠実に再現されている。

トーンは’60年代以降のフライングVとは一味異なり、エッジィな高音域と高い音圧を備えていることがポイント。松本が本機を入手した当時はブラックピックガードだったが、現在はホワイト・ピックガードにカスタマイズされている。今回のツアーでは「鞭」「Still Alive」「juice」「ギリギリchop」で使用。

Gibson / Custom Shop 1958 Korina Flying V Reissue VOS #841124

今回の＜B’z LIVE-GYM 2025 -FYOP-＞から新たに導入したフライングV。これまで発売されてきた’58年製フライングVリイシューを凌駕するクオリティーでオリジナルを再現するというテーマのもとに製作された1本で、シェイプのリファインやトゥルーヒストリックパーツの採用、ピックアップはロウ漬けされていないCustombuckerを搭載するなど、こだわり抜いたスペックが特徴だ。

松本が以前から使用している前述の“50th Anniversary 1958 Korina Flying V”と外観上は見分けがつかないが、本機は新しいギターということもあり、ボディーとネックの色がやや白みがかっている。ライブの幕開けを飾る「FMP」や「兵、走る」といった全弦半音下げチューニングで使用した。

Gibson / Les Paul Goldtop 1957 Reissue 1991 #1-5283

ゴールドトップのレスポールは数本所有している松本だが、1991年に入手して以降、ライブでの使用頻度が高い’57年製レスポールのリイシュー。2ハムバッカー、チューン-O-マティックとテールピース仕様、当時のレギュラーカラーだったゴールドトップといった’57年製レスポール・スタンダードを再現したカスタムショップ製だ。

中音域に特徴がありつつレンジの広さを備えたトーンは松本の好みと一致しており、長年に亘って愛用されていることもうなづける。なお、一度リフィッシュが行われているほか、ピックアップは’98年にTAK Burstbuckerに交換されている。今回のツアーでは「The IIIRD Eye」で極上トーンを聴くことができた。

Gibson / Jeff Beck 1954 Les Paul Oxblood 2009 #10

ジェフ・ベック(2023年逝去)が’70年代に愛用していたレスポールのリイシュー。ジェフ・ベックのオリジナルは’54年製レスポール・スタンダードをベースに、ピックアップがP-90からハムバッカーに変更され、ネックは少しスリムにリシェイプ、チューナーをシャーラーに交換、そして“オックスブラッド”と呼ばれる黒に純赤を調合したカラーにリフィッシュされるなど、大幅なカスタマイズが施されていた。

そんなジェフ・ベックが愛したレスポールを忠実に再現したモデルとして2009年に50本限定生産されたのがGibson Jeff Beck 1954 Les Paul Oxblood 2009だ。軽量アルミニウムを使用したバーブリッジ・テイルピース、ハムバッカー仕様ならではの豊潤なトーンや直線的かつ豊かなサステインは非常に魅力的。今回のツアーでは「恐るるなかれ灰は灰に」で使用した。

Gibson / Tak Matsumoto Double Cutaway Prototype

松本孝弘のシグネチャーモデル“Tak Matsumoto Double Cutaway”の新たなバージョンとして登場したプロトタイプ。シースルーピンクのカラーリングとボディートップに配されたフレイムメイプルの木目が相まって、独自の高級感をまとった1本に仕上がっている。ちなみに最新プロトタイプのため、裏側は撮影NG。

基本仕様は従来の“Tak Matsumoto Double Cutaway”を継承したものだが、本機はバーブリッジ・テイルピースが採用されていることがポイント。前述の“Jeff Beck 1954 Les Paul Oxblood”同様のバーブリッジ・テイルピースは、より直線的かつ豊かなサステインが得られることが特徴だ。またピックアップにはダブルホワイトのバーストバッカーを採用した。最新プロトタイプながら、東京ドーム公演では「声明」「MY LONELY TOWN」「DIVE」「イルミネーション」「イチブトゼンブ」で登場するなど、最も使用頻度の高い1本だった。

Gibson / Tak Matsumoto Double Cutaway Prototype 2004 #9

鮮やかなチェリーレッドのカラーリングが印象的な“Tak Matsumoto Double Cutaway Prototype”は、2006年にB’zが開催した＜B’z LIVE-GYM 2006 “MONSTER’S GARAGE”＞のメインギターとしても使用されたもの。スペック的にはフレイムメイプルトップにマホガニーバックのボディー、マホガニーネック、ローズウッド指板など、“Tak Matsumoto Double Cutaway”の標準仕様が採用されている。

今回のツアーでは全弦半音下げチューニング用にセットされていた。ちなみに、“Double Cutaway”はギブソン製レスポールやレスポールJr.のダブルカッタウェイとはシェイプが異なり、松本のためのオリジナルデザインだ。

Gibson / Tak Matsumoto Double Cutaway Custom Prototype #2007-4

ロッドカバーに“B’z TWENTIETH ANNIVERSARY”の文字が刻印された2007年製作モデルは、前回ツアー＜B’z LIVE-GYM Pleasure 2023 -STARS-＞のメインとして使用されていたもの。マルチバインディングやヘッドのダイヤモンドインレイ、エボニー指板、ゴールドのハードウェアなど、レスポール・カスタムを踏襲した仕様だ。

メイプルトップにマホガニーバックのボディ、1ピースのマホガニーネックの構造を持つ本機は、ローからハイまでバランスがよいとのこと。今回のツアーでは「#1090 〜Million Dreams〜」「Brotherhood」「いつかのメリークリスマス」などで使用され、いつもと変わることのない強い存在感を発した。

Gibson / Tak Matsumoto Double Cutaway Quilt Top Brown Sunburst #5001

「LOVE PHANTOM」「ultra soul」といった大ヒット曲で使用された“Tak Matsumoto Double Cutaway Quilt Top Brown Sunburst”。松本孝弘シグネチャーモデルの第3弾として2004年に市販化されたモデルでもある。ちなみに、昨年の＜TMG LIVE 2024 -Still Dodging The Bullet-＞では、前述の“Gibson Tak Matsumoto Double Cutaway Prototype 2004 #9”とともに活躍したモデルだ。

本機は最上級のキルテッドメイプルやマダガスカルローズ指板、アバロンインレイといった高級マテリアルを採用。ハイクラスのマテリアルや精緻な作り込み、ピックアップに搭載したTAK Burstbuckerから生まれるリッチなトーンには隙がなく、高級感と凄みを併せ持った佇まいも魅力だ。

Fender / CUSTOM SHOP ’69 Stratocaster Relic 2013 #R62497JBCustom

2013年にLAのギターセンターで入手した’69年製のレリックは、＜B’z LIVE-GYM 2025 -FYOP-＞に向けて改造が施された。ヴィンテージタイプのシンクロナイズドトレモロユニットを2点支持ナイフドエッジトレモロユニットに交換したほか、ローラーナットやロッキングチューナーの採用、ピックアップはノイズレスヴィンテージにカスタマイズされている。さらにはネックジョイントのヒール部の操作性を考慮して滑らかにカットするなど、大幅なモディファイが施された。

これによって、ヴィンテージテイストと機能性の高さを兼ね備えた1本に仕上がっている。今回は「INTO THE BLUE」で使用され、表現力に富んだプレイと洗練された極上のトーンを響かせた。

Fender / Char Mustang Pink Paisley #JD25016221

ジェフ・ベックの功績を讃えるべく開催された＜A Tribute to Jeff Beck by Char with HOTEI and Tak Matsumoto featuring The Jeff Beck Band＞(2025年2月11日＠東京・有明アリーナ)公演を経て、Charが松本に贈ったCharシグネチャーモデル。その証として、ヘッド裏には“To Tak”の言葉とCharのサインが手書きで入れられている。

“Pink Paisley”による美麗かつインパクトの強いルックスに加えて、スペック面ではシンクロナイズドトレモロユニットを装備(ムスタングのレギュラー仕様はダイナミックトレモロユニット)していることや、ボリュームノブがリアピックアップに近い位置に配されるなど、ストラトキャスターに近い感覚で演奏できる仕様がポイント。クリーミーなシングルコイルサウンドを引き出せる1本で、東京ドーム公演では「消えない虹」「キレイな愛じゃなくても」で使用された。

▶Amp&Effector編へ

松本孝弘サウンドシステムのギター紹介に続いては、アンプ＆エフェクター。ステージ上にセットされていた3段積み×6セットによるアンプの壁は壮観であり、出力される松本孝弘のギターサウンドは終始TOKYO DOMEを震わせ続けた。そのアンプ＆エフェクトシステムの全貌を明かしたい。

◆ ◆ ◆

【AMPLIFIER】

Two-Rock Silver Sterling Signature & Cabinets

Two-Rockのアンプヘッド6台は全てダミーで、キャビネットも中央下段の2台だけを鳴らしている(中央左がクリーン / 中央右が歪み用)。Two-Rockのアンプヘッドは2020年リリースの松本孝弘ソロアルバム『Bluesman』レコーディング時からクリーン／クランチ用に使用していた。前回ツアー＜B’z LIVE-GYM Pleasure 2023 -STARS-＞では、クリーン用にTwo-Rockのアンプヘッドをセットしていたが、今回のツアーでは、アンプヘッドはすべてTEN製が使用されている。

スピーカーキャビネットは、スピーカー2発仕様のTwo-Rockキャビネットを使っていたが、4発入りを試したところ音の大きさや豊かな音圧などが気に入って、＜B’z LIVE-GYM Pleasure 2023 -STARS-＞から導入。Two-Rockキャビネットの巨大な壁の上から松本孝弘の背中を見守るようにセットされたデビルマンにもご注目を。

AMP＆ EFFECTOR SYSTEM

スピーカーキャビネット裏に設置されていたアンプ＆エフェクターシステム。写真右側がメインアンプが収納されたラックだ。そのラック上部には各種エフェクターをセット。写真左側のラックはバックアップ用のアンプヘッド。バックアップ用の3台のアンプヘッドは、上段がTEN Distortion、下段の2台はTEN Distortion(中段)とTEN Clean(下段)だ。

歪みサウンド用とクリーン用の両方のバックアップは、トラブルなどが起こった際はすぐに切り替えられるようにスタンバイしている。

TEN Distortion / TEN Clean

前回ツアー＜B’z LIVE-GYM Pleasure 2023 -STARS-＞からメインとなるアンプヘッドはTEN製に。TENは松本用に入念な開発が行われた100Wのチューブアンプで、リッチな質感と良質なドライヴトーンや洗練感を湛えたクリーントーンが得られる。

写真右側の2台は歪み用で、その上段は歪みサウンドのバッキング用、下段が歪みサウンドのリード用。TEN Distortionは“ゲイン1と2、ヴォリューム1と2、マスター”の2チャンネル仕様で、イコライザーは両チャンネル共通という構成。イコライザーのセッティングはフラットに近く、高音域から低音域まですべての帯域がしっかり出るアンプであることがうかがえる。左側2台はクリーン用。クリーン用アンプ上段はダンブルのようにハイがより煌びやかな音色に調整した状態で、今回のツアーにセットされているとのことだ。

なお、歪みサウンド用アンプの下にはTEN製アンプチャンネルセレクターとQSCパワーアンプのGX3がセットされている。

【EFFECTOR】

EFFECTOR SYSTEM

マルチエフェクターやデジタルモデリング系を使用せず、コンパクトエフェクターへのこだわりを感じさせるエフェクター群だ。左側手前は、すべて青い筐体のIndigo Note製に。

Indigo Noteは、長年にわたり松本孝弘のギターサウンドを支えてきたメンバーによって生み出された新しいプロダクトを提案するギターイクイップメントブランド。プロダクト監修を務めるのは松本孝弘。

EFFECTOR

上の写真はエフェクターボードの左側部分。下段左から順にIndigo Note CHORUS、Indigo Note ブースター(プロトタイプ)、Indigo Note FIXED WAH、Indigo Note ブースター(プロトタイプ)、Indigo Note コンプレッサー(プロトタイプ)、右端はIndigo Note オーバードライブ(プロトタイプ)。ラックの上にセットされたEFFECTORは、左からVemuram Splitone(オーバードライブ)、MAXON FL301(フランジャー)、MXR Phase90 EVH(フェイザー)。その上部にはFree The Tone PT-3D(パワーサプライ)をセット。

Vemuram SplitoneはCharとVEMURAMが共同開発したオーバードライブで、Char Mustangと同じく2025年の共演後にCharからプレゼントされたもの。Charのこだわりが徹底的に活かされた上質なトーンを引き出せることに加えて、ニュアンスの異なった2種類のトーンが得られる。

Indigo Note FIXED WAHはONにするとワウペダルを途中で止めた状態の音色が得られるという画期的なエフェクター。松本自身によると「17〜18歳くらいの時、マイケル・シェンカーを初めて聴いて、ワウを途中で止めた音がすごくいい音だなと思って。それで真似するようになるんだけど、ペダルをスウィートスポットに止めるのが大変なんだよね。そして長年ずっといろいろと試しながら、今回Indigo NoteでFIXED WAHを作ったんだ。ツマミ操作によって自分好みの音色を調整できるようになっているから、すごく使いやすい」とのことだ。

EFFECTOR

エフェクターボードの右側部分は、左上にFree The Tone PT-3D(パワーサプライ)、その下がTECH 21 MIDI MOUSE(MIDIフットスイッチ)。右上はFREE THE TONEのAS-1R(デジタルリバーブ)、KENTON Thru-5 (MIDI スルー・ボックス)。4台セットされたBOSS DD500(デジタル・ディレイ)は左側2台が歪み用で、右側2台がクリーン用。それぞれセッティングの異なるものをセットしている。

BOSS DD500はすべてMIDIで制御しており、セッティングを変えることが可能。デジタルディレイを4台用意し、楽曲のシーンに合わせてセッティングを細やかに変えていることからは松本のディレイのニュアンスに対するこだわりの深さを感じ取ることができる。

RACK SYSTEM

エフェクターボード下段のラック左側にはTEN製ラインセレクター2台とTONE WORKS DTR-1 (デジタルチューナー)を2台セット。右側にはディレイ用のTEN製セレクター2台とSHURE UR4D＋(ワイヤレスシステム)が2台セットされている。

SYSTEM STATION

エフェクターボード下のラック中央にあるのはTEN SYSTEM STATION (MIDIコントローラ)。アンプやエフェクターを含めた全システムの切り替えなどを一括コントロールできるもので、テクニシャンがリアルタイムで操作する。

RACK SYSTEM

TEN (クリーン用アンプ)下のラック上段にはTEN Remote Volume Controller 2台が納められている。共に松本の足元のボリュームペダルと連動しており、ボリュームペダルの状態がインジケーターに表示されるようになっている。ボリュームコントローラーの下にある2台はアンプセレクター。

FOOT PEDAL

ステージ上の足元は、左からJim Dunlop TM95 TAK Cry Baby (松本孝弘シグネチャーワウ)、TEN製ボリュームペダル、KORG DT-10(デジタルチューナー)。TEN製ボリュームペダルは上記のTEN Remote Volume Controllerと連動。

松本はTENのテクニシャンと共に10年以上前からボリュームペダルを試行錯誤し続けており、踏んだ時の感覚やギアを0から100まで使い切ること、音量変化のカーブなどを今なお突き詰めている最中だという。

玲

マイクスタンドやアンプヘッド、スピーカーキャビネット、シグネチャーワウなどには“玲”のロゴが。この言葉は“澄んだ輝きや美しい音”を表すもので、シンボルとも言える。

DRINK HOLDER & 松本孝弘 SINGLE MALT WHISKEY「藍音/AION」

ステージ上アンプ横にセットされていたドリンクホルダー。セットされていたボトルは、松本が愛飲するウイスキーブランド “あかし”の老舗メーカー “江井ヶ嶋酒造”とのコラボレーションにより生まれたオリジナルウイスキー“AION”だ。“AION”は江井ヶ嶋酒造が大切に育んでいるモルトウイスキーの樽数本を松本自身が試飲し、シェリー樽とバーボン樽を掛け合わせたテイストに仕上げられている。ちなみに“AION”とは、日本独自の色である“藍色”と“音”を組み合わせた造語。

構成◎梶原靖夫 (BARKS編集長)

取材・文◎村上孝之

機材撮影◎TOYO

写真 ©︎VERMILLION, ©︎Dynamic Planning・TOEI ANIMATION

■＜B’z LIVE-GYM 2025 -FYOP-＞2025年12月6日(土)＠東京ドーム SETLIST／使用ギターLIST

01 FMP

Gibson / Custom Shop 1958 Korina Flying V Reissue VOS #841124

02 兵、走る

Gibson / Custom Shop 1958 Korina Flying V Reissue VOS #841124

03 声明

Gibson / Tak Matsumoto Double Cutaway Prototype

04 MY LONELY TOWN

Gibson / Tak Matsumoto Double Cutaway Prototype

05 DIVE

Gibson / Tak Matsumoto Double Cutaway Prototype

06 恐るるなかれ灰は灰に

Gibson / Jeff Beck 1954 Les Paul Oxblood 2009 #10

07 INTO THE BLUE

Fender / CUSTOM SHOP ’69 Stratocaster Relic 2013 #R62497JB Custom

08 The IIIRD Eye

Gibson / Les Paul Goldtop 1957 Reissue 1991 #1-5283

09 となりでねむらせて

10 消えない虹

Fender / Char Mustang Pink Paisley #JD25016221

11 #1090 〜Million Dreams〜

Gibson / Tak Matsumoto Double Cutaway Custom Prototype #2007-4

12 LOVE PHANTOM

Gibson / Tak Matsumoto Double Cutaway Quilt Top Brown Sunburst #5001

13 ultra soul

Gibson / Tak Matsumoto Double Cutaway Quilt Top Brown Sunburst #5001

14 鞭

Gibson / 50th Anniversary 1958 Korina Flying V 2008 #8-8163

15 Still Alive

Gibson / 50th Anniversary 1958 Korina Flying V 2008 #8-8163

16 juice

Gibson / 50th Anniversary 1958 Korina Flying V 2008 #8-8163

17 Brotherhood

Gibson / Tak Matsumoto Double Cutaway Custom Prototype #2007-4

encore

18 いつかのメリークリスマス

Gibson / Tak Matsumoto Double Cutaway Custom Prototype #2007-4

19 イルミネーション

Gibson / Tak Matsumoto Double Cutaway Prototype

20 愛のバクダン

Gibson / Tak Matsumoto Double Cutaway Prototype 2004 #9

■アリーナツアー＜B’z LIVE-GYM 2026 -FYOP＋-＞

4月11日(土) 福井・サンドーム福井

4月12日(日) 福井・サンドーム福井

4月18日(土) 広島・広島グリーンアリーナ(広島県立総合体育館)

4月19日(日) 広島・広島グリーンアリーナ(広島県立総合体育館)

4月25日(土) 香川・あなぶきアリーナ香川

4月26日(日) 香川・あなぶきアリーナ香川

5月02日(土) 沖縄・沖縄サントリーアリーナ

5月03日(日) 沖縄・沖縄サントリーアリーナ

5月09日(土) 福岡・マリンメッセ福岡A館

5月10日(日) 福岡・マリンメッセ福岡A館

5月16日(土) 北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ

5月17日(日) 北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ

5月23日(土) 大阪・大阪城ホール

5月24日(日) 大阪・大阪城ホール

5月30日(土) 神奈川・横浜アリーナ

5月31日(日) 神奈川・横浜アリーナ

6月06日(土) 千葉・LaLa arena TOKYO-BAY

6月07日(日) 千葉・LaLa arena TOKYO-BAY

6月13日(土) 愛知・IGアリーナ

6月14日(日) 愛知・IGアリーナ

詳細：https://bz-vermillion.com/livegym2026/

