中日の藤嶋健人投手が９日、ナゴヤ球場で自主練習。今年３度目となるブルペン入りで、新球・チェンジアップの手応えを口にした。「真っすぐのライン出しと、バランス良く、リズム良く投げることがメインだった。変化球も全部投げて、この前よりも良かった」。

この日は、練習に居合わせた田中を打席に立たせて、４２球を投げ込んだ。「どう？（そのコースなら、打者は）手出してくれそう？」「今のは？」と内外角に投げ分け、握りを変えるなど、打者に“取材”。直球を生かすため、同じ軌道の遅い球で、奥行きを使えるような引き出しを増やすことが狙いで、「バッターから、どう見えているかを聞けてよかった」と、うなずいた。

２５年は、自己最多の６０試合で１勝４敗、１セーブ、２３ホールド、防御率３・２５とフル稼働。球団の高卒投手では、板東英二以来２人目となる４年連続５０試合登板をクリアした。新球習得へ、順調な調整を続ける右腕は「来週ぐらいから、球数を５０〜６０球に増やしていく。キャンプ中には（チェンジアップの精度を）上げていけたら」と意気込んだ。