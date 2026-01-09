10日からの3連休は「冬の嵐」となる見込みです。慣れない雪道を車で走る場合には、事前の備えが必要です。

9日の九州北部は広い範囲で今シーズン一番の冷え込みになりました。気象台は、11日にはさらに強い寒気が流れ込み、冬型の気圧配置が強まるとして、注意を呼びかけています。



■福岡管区気象台・宮崎隆盛 予報官

「未明から夕方にかけて大雪となりやすい状況が予想されます。雪による視界の悪化、積雪、路面の凍結が発生する恐れがあります。」

雪が降った場合、心配されるのが交通への影響です。



広島県では、1月2日から3日にかけて雪が降り、山陽道で車30台が立ち往生する事態が発生しました。その原因は、ノーマルタイヤで走行した車が雪道で身動きが取れなくなったことでした。



車のトラブルに対応するJAFの担当者は、雪が降ったら運転は控えてほしいとした上で、どうしても雪道を走る必要がある場合、必ずスタッドレスタイヤやチェーンを付けるよう呼びかけています。

特に「布製チェーン」は装着がしやすいといいます。



■JAF福岡支部・緒方将 係長

「日頃、雪の降るところに行かない方は布製のチェーンを準備するといいかもしれません。 金属チェーンを付ける自信がない方にはおすすめです。」

実際に付けてみました。



■小川ひとみアナウンサー

「取り付けていきます。」

■緒方係長

「タイヤを半周させると。」

■小川アナウンサー

「できました。」

1つのタイヤへの装着にかかった時間は、37秒でした。



■小川アナウンサー

「すごく簡単ですね。びっくりしました。」



ただ、装着のしやすさの一方で、金属製のものよりも耐久性には劣るため、走行する場所や状況に応じた使い分けが必要だということです。

■緒方係長

「走れる準備を整えたとしても、平常の道路よりは必ず危険な道路、滑りやすい道路になっています。いつもの運転をするのではなく、日頃より安全を心がけた運転を行ってもらいたいと思います。」



「冬の嵐」も予想される10日からの3連休。事前の備えも含めて警戒が必要です。