¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤¬³¤³°½é¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®·èÄê¡¡½à·è¾¡¡õ·è¾¡¡Ö»Ë¾å½é¡×¥¿¥¤¡¦¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ë³ÈÂç
½à·è¾¡¤Î³¤³°ÇÛ¿®¤ÏÂç²ñ»Ë¾å½é¡¢·è¾¡¤â2¤«¹ñ¤ËÆ±»þÇÛ¿®
¡¡Âè104²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢½à·è¾¡¤È·è¾¡¤Î³¤³°¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬1·î9Æü¡¢Æü¥Æ¥ì¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡½à·è¾¡¤Î³¤³°¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ÏÂç²ñ»Ë¾å½é¤Î»î¤ß¤È¤Ê¤ê¡¢ÇÛ¿®µ¬ÌÏ¤Ï²áµîºÇÂç¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡½à·è¾¡2»î¹ç¤Ï¡¢¥¿¥¤¤Î¡ÖBG¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢·è¾¡Àï¤Ï¥¿¥¤¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ç¤âÇÛ¿®¤µ¤ì¡¢¡ÖHTV¡×¡ÖFPT¡×¡ÖHuu Tin¡×¡ÖDo Kim Phuc¡×¤Î³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¥é¥¤¥Ö»ëÄ°¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤Î¹ñºÝÅª¤ÊÇÛ¿®¤Ï¸ÂÄêÅª¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¥¢¥¸¥¢·÷¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¿·¤¿¤ÊÅ¸³«¤¬¼Â¸½¡£ÆÃ¤Ë½à·è¾¡¤Î³¤³°¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ÏÂç²ñ»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ê¡¢·è¾¡Àï¤òÊ£¿ô¹ñ¤Ë¸þ¤±¤ÆÆ±»þ¤ËÇÛ¿®¤¹¤ë¤Î¤â½é¤Î¥±¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡º£Âç²ñ¤Ï¹ñÆâ¤Ç¤âÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´¹ñ¤Î¶¯¹ë¹»¤¬¤·¤Î¤®¤òºï¤ë¤Ê¤«¡¢³¤³°¤Ç¤â¤½¤ÎÇ®Àï¤¬¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç³Ú¤·¤á¤ë´Ä¶¤¬À°¤Ã¤¿¡£
¡¡¹â¹»Ç¯Âå¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥¸¥¢½ô¹ñ¤Î»ëÄ°¼Ô¤Ë¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤é¤ì¤ëµ¡²ñ¤ÏÂç¤¤Ê»É·ã¤È¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡£ÆüËÜ¤Î°éÀ®Ç¯Âå¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬À¤³¦¤Ø¤È¹¤¬¤ë°ìÊâ¤È¤·¤Æ¡¢º£²ó¤Î³¤³°ÇÛ¿®¤ÏÃíÌÜ¤ËÃÍ¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë