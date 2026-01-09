日中関係が冷え込む中、中部空港を発着する中国便の数が、去年に比べ７割以上も減っていることが分かりました。

事の発端は、去年11月。高市総理のこの発言からでした。



（高市早苗総理 去年11月）

「戦艦を使って武力の行使を伴うものであれば、どう考えても存立危機事態になり得るケースである」



この「台湾有事答弁」で日本と中国の間に生じた摩擦。中国政府は日本への渡航自粛を呼びかけました。

影響は東海地方でも。日本と中国を結ぶ足、国際線の「便数」に現れていました。



中部空港によりますと、去年1月の中部空港を発着する中国便は、上海をはじめ北京や大連など11の都市を結び、あわせて週103便が運航されていました。

ところが、ことし1月の計画では、わずか4都市･週26便と、前の年から7割以上の大幅減に。



背景には、中国政府による渡航自粛要請の影響が大きいとみられます。



インバウンド需要が少しずつ回復してきた中、中国便の大幅減は、東海地方の経済にとって大きな影響がありそうです。