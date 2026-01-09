「ごみ清掃芸人」としても活動するお笑いコンビ「マシンガンズ」の滝沢秀一さんが自身のXを更新し、"今日のごみトリビア"を紹介しました。



【写真を見る】【ごみ清掃芸人】「カップラーメンのプラ容器は軽くゆすいでいただければ、色素はついていても大丈夫です！」 【マシンガンズ滝沢】





滝沢さんは「カップラーメンのプラ容器は軽くゆすいでいただければ、色素はついていても大丈夫です！」と投稿。





軽くゆすいだカップ麺のプラ容器の画像を添えて、「虫が寄ってこなければこの程度はオッケーです。」と呼びかけました。





また、集められたプラごみが、工場で再生される過程の画像を投稿し、「集められたプラはまとめられて、熱処理してこうなります。」と紹介。





最終的に、粒状に加工されたプラごみの画像とともに「これが原料で再び様々なプラになります！」と解説しました。





滝沢さんは、日々SNSを通じ「ごみトリビア」を投稿し、啓発活動に努めています。





※ごみの分別方法やリサイクルの方法は自治体によって異なります。必ずお住まいの自治体の指示をご確認ください。

【担当：芸能情報ステーション】