¡¡ºòµ¨J1½éÄ©Àï¤Ç13°Ì¤À¤Ã¤¿²¬»³¤¬9Æü¡¢²¬»³»ÔÆâ¤Ç¿·ÂÎÀ©È¯É½µ¼Ô²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢ÌÚ»³´ÆÆÄ¤Ï2·î¤Ë»Ï¤Þ¤ëÉ´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤Ø¡Ö¾ï¤Ë¿¿·õ¾¡Éé¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò½Å¤Í¤ë¡£°ì¤Ä¤Ç¤â¾å¤Î½ç°Ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤ë¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀµGK¤Î¥Ö¥í¡¼¥À¡¼¥»¥ó¤äMFº´Æ£¤é¡¢Ãæ¿´¤È¤·¤Æ»Ù¤¨¤¿Áª¼ê¤¬¥Á¡¼¥à¤òÎ¥¤ì¤¿¡£J1¤ÎCÂçºå¤«¤é¿·²ÃÆþ¤ÎMFÀ¾Àî¤ÏU¡½22¡Ê22ºÐ°Ê²¼¡ËÆüËÜÂåÉ½¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¡¢¹¶·â¤Î¤±¤ó°úÌò¤ò´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£¡Ö³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤ÆÍè¤¿¡£¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤äÌ£Êý¤òÀ¸¤«¤¹¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£ÌÚ»³´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÈà¤é¤ÎÀ®Ä¹¤ò¥Á¡¼¥à¤ÎÀ®Ä¹¤ËÊÑ¤¨¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£