「水切り」の原理を兵器に 特殊爆弾「アップキープ」の誕生

イギリス空軍が第二次世界大戦中に多数運用した4発エンジンの大型爆撃機アヴロ「ランカスター」。同機は1941年1月9日に初飛行すると、直ちに大量生産され、敵国ドイツの夜間爆撃に従事。最終的にイギリスを勝利へ導いています。

そんな「傑作機」に特殊な爆弾を組み合わせた、前代未聞のダム破壊作戦が大戦中に実施されました。

大戦中、アメリカとイギリスを主力とする連合軍は、ドイツ本土とその周辺地域のインフラや工業施設、軍事基地などを爆撃する戦略爆撃を行って、同国の戦争継続能力の低下を図る戦略爆撃を実施していました。そうした、重要なインフラのひとつに発電施設があります。軍需工場も民間人の生活も、電力なしでは成り立ちません。

そこでイギリス空軍が考え付いたのが、ドイツ屈指の巨大工業地域であるルール地方に電力を供給しているダムを破壊する作戦でした。ダムを決壊させれば、電力の供給を止められるだけでなく、洪水によりダムの下流域に大きな被害を与えることができます。

しかし、上から爆弾を自由落下させる通常の水平爆撃でダムを決壊させるのは困難でした。というのも、ダムは水圧に耐えられる造りのため、上からの攻撃には強く、破壊できるほどの大量の爆弾を、水平爆撃で命中させるのは難しかったからです。

このジレンマに対して、ヴィッカース社のバーンズ・ウォリス博士は、水面めがけて低く石を投げ、その石を水面上で連続ジャンプさせる「水切り遊び」にヒントを得て、反跳爆撃のアイデアを思いつきます。そして、このような爆撃方法に適したドラム缶型の跳躍爆弾を造り、これを横にした状態で逆回転をかけながら水面上低くから投下。水面の上を跳躍しながら進む爆弾を、ダムの胸壁（側面）にぶつけるという爆撃方法を編み出しました。胸壁にぶつかった爆弾はそのまま胸壁沿いに沈み、指定の深度に達すると起爆して、爆圧と水圧の相乗効果で胸壁を破るというわけです。この特殊な爆弾には、「アップキープ」の愛称が付けられました。

1300人が犠牲に…、ダム決壊がもたらした未曾有の大洪水

問題は、それを目標まで運んで投下できる爆撃機でした。「アップキープ」１発の重量は4195kg。このような大重量の爆弾を搭載でき、投下する前には毎分500回転させるための逆回転装置も備え、かつ低空飛行で投下可能な能力が求められます。



跳躍爆弾「アップキープ」を胴体下部に取り付けたアヴロ「ランカスターB.マークIII スペシャル」爆撃機（画像：イギリス国立公文書館）。



こうしたハードルをクリアできる機体として、白羽の矢が立ったのが「ランカスター」でした。

機種が決まると、今度は任務に合わせた改修です。具体的には、「アップキープ」１発と逆回転装置、それに機首と機尾に角度を付けて下向きに設置したライトの光輪が交わることで、「アップキープ」投下に適正な飛行高度の18ｍを知らせる特殊高度表示装置の搭載が行われ、そのような特殊改造型は、「タイプ464臨時改造ランカスターＢ.Ｍｋ.III（スペシャル）」と称されました。

また、この特殊な爆撃任務を遂行するため、24歳の優秀な爆撃機パイロット、ガイ・ギブソン中佐を隊長とする第617中隊が特別に編成されました。

かくしてダム破壊作戦は「チャスタイズ」と命名され、1943年5月17日に実施されます。19機が3つの梯団に分かれて出撃し、メーネ、エーデルの両ダムの破壊に成功。死者約1300名、死亡家畜約6500頭、流失農耕地3000ヘクタール、流失橋梁25、大破橋梁21、操業停止軍需工場125、流域の被害範囲約80kmという大損害をドイツ側に与えました。一方、その代償として第617中隊は8機を失い、クルー56名中、53名が戦死しています。

作戦成功後の5月27日、イギリス国王ジョージ6世夫妻が第617中隊を慰労訪問しました。その際、決壊したダムの絵にルイ15世の言葉「Apres moi,le deluge(大洪水よ、我に続け）」が書き添えられた同中隊の部隊マークが制定されています。

こうした特殊作戦も実施したことで、今も「ランカスター」はイギリス国民から「勝利の爆撃機」と呼ばれています。加えて同空軍には、飛行可能な状態の機体が2026年現在も残されており、戦勝記念日などにはメモリアルフライトを実施しています。