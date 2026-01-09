AKB48¾®·ªÍ°Ê¡¢¤Û¤Ã¤½¤êÈþµÓ¤ÎºÝÎ©¤Ä¥ß¥Ë¥¹¥«SHOT¤ËÈ¿¶Á¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤¤¤¤¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¡×
1·î8Æü¡¢AKB48¡¦¾®·ªÍ°Ê¤¬Instagram¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ñ¥ó¥Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥³¡¼¥Ç¤Ê¤É¤âÈäÏª
¾®·ª¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Æ¡¢¡Öº£Ç¯¤Ï¥ß¥Ë¥¹¥«¤òÂô»³Íú¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ötocco closet 2026 SS Collection½Õ¥â¥Ç¥ë Ì³¤á¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡Ö½Õ¤¬³Ú¤·¤ß¡Á¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¤Û¤Ã¤½¤ê¤È¤·¤¿ÈþµÓ¤¬ºÝÎ©¤Ä¥¹¥«¡¼¥È¥¿¥¤¥×¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×SHOT¤ä¡¢¸ý¸µ¤Ë¼ê¤òÅö¤Æ¤ÆÈù¾Ð¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¡¢¥Ñ¥ó¥Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ê¤É¤òÊ£¿ô¸ø³«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤Ç¤¹¡×¡Ö¾åÉÊ¤ÇÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡ÖÂç¿Í¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖºÇ¹â¤¹¤®¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¾®·ª¤Ï¡¢2014Ç¯¤ËAKB48¥Á¡¼¥à8¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¿Íµ¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¡£½÷Í¥¶È¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢1·î9Æü¤«¤éWOWOW¤ÇÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¡Ø¥¹¥È¥í¥Ü¡¦¥¨¥Ã¥¸ Season2¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤òInstagram¤Ç¸«¤ë