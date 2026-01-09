TVS REGZAは、ハイビジョン液晶レグザ「V35S」(40V型、32V型、24V型)および「S25S」(40V型、32V型)を1月23日に発売することを発表した。

【画像】2モデルに搭載された機能一覧

「V35S」は、スマートフォンのコンテンツやネット動画へのアクセス性や快適性を重視した製品だ。

リモコンには12個のダイレクトアクセスボタンが配置されているため、さまざまなサービスにアクセスできるほか、「ネット動画ビューティ」によって高画質処理をサービスごとに行う。

また、AirPlay 2、スクリーンミラーリングに対応しているため、スマートフォンやパソコンの画面を大画面で表示できる。

「S25S」は、チャンネルボタンが大きくシンプルなデザインのリモコンを採用し、使いやすいデザインとなっている。

どちらのモデルも、高画質映像処理エンジン「レグザエンジンHR」を搭載しており、高画質で映像を楽しめるように処理が行われている。映像を解析しシーンに応じたバックライト制御と液晶パネルを適切に階調補正する技術が搭載されているため、省エネ性能に優れた作りだ。

（文＝リアルサウンドテック編集部）