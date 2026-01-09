レミオロメンが3月4日にリリースする、『SINGLES BEST+』の詳細が発表された。

同作品には、これまでリリースされた全シングルのタイトル曲22曲、シングル／ミニアルバムのカップリング収録曲でオリジナルアルバムに未収録となっていた20曲、さらに2007年に『KitKat』にCDを同封し発売された、現在入手困難となっている「パラダイム」、そして新曲「さあはじめよう」「100億の承認欲求」の2曲を合わせた全45曲が収録される。

CD3枚組のほか、初回限定盤にはブルーレイディスクが付属。これまで発表されていた全MV24曲と、活動再開に合わせて公開されたスタジオライブを『Reunion Studio Live 2025』と銘打ち、「雨上がり」「粉雪」「大晦日の歌」「3月9日」「南風」の5曲収録。全29曲が収められる。

また、その中から明日1月10日21時に『Reunion Studio Live 3月9日』がYouTubeにてプレミア公開される。

なおレミオロメンは、3月9日より15年ぶりの全国ツアー『Reunion Tour 2026』を開催する。

（文＝リアルサウンド編集部）